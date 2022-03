Musikverein Umpfertal setzt musikalisches Zeichen der Solidarität

Boxberg/Bad Mergentheim. Über ein halbes Jahr musste man als Liebhaber der symphonischen Blasmusik auf ein Konzert des Vereins verzichten. Mit einem Ensemble-Konzert brachten die Musikerinnen und Musiker aus dem großen Blasorchester und der Jugend des Vereins in einzelnen Registerbeiträgen und verschiedenen musikalischen Zusammensetzungen die Vielfalt der Blasmusik in einem abwechslungsreichen Programm zum Ausdruck. Die Vorfreude auf das gemeinsame Musizieren war groß. Auch den Zuhörerinnen und Zuhörern war die Begeisterung beim ersten Konzert des Vereins nach einer langen coronabedingten Spielpause anzumerken.

Der Konzertsaal der Wandelhalle war gut gefüllt und lud zum Lauschen der Klänge der einzelnen Instrumentengruppen ein. Neben den erfahrenen Musikerinnen und Musiker stellten auch die Jugendlichen des Musikvereins ihr Können unter Beweis. Nach erfolgreichem Bestehen der Verbandsprüfung im Leistungsabzeichen Silber haben sich die Musikerinnen und Musiker für den Eintritt in das Große Blasorchester des Musikvereins qualifiziert und trugen zu einem gelungenen Konzert bei. Neben Musik stand vor allem der Benefizzweck des Konzertes im Vordergrund. Der Vorstand des Musikvereins Josef Knoblauch repräsentierte diesen mit seinem Outfit in den Farben der ukrainischen Landesflagge. Die Spendeneinnahmen des Konzertes wurden an das Deutsche Rote Kreuz weitergeleitet. Der Musikverein Umpfertal leistet somit einen Beitrag zur Versorgung der Zivilbevölkerung vor Ort sowie zur humanitären Unterstützung geflüchteter Menschen aus der Ukraine.

Feierlich begrüßt wurden die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem musikalischen Beitrag des Blechbläsertentetts. Anschließend präsentierte das Flötenensemble die ruhigen, hohen und farbenreiche Klänge der Blasmusik. Gemeinsam mit den Tenorhörnern schlossen sich die Tuben anschließend mit dem Pilgerchor aus der Oper Tannhäuser und dem Musikstück „Pirates of the Caribbean“ an.

Mit weiteren Musikstücken setzten das Klarinetten- sowie das Hörnerensemble die Reise durch die Filmmusik fort. Anschließend brachte das „Old Quintett“ sowie das „Junge Quintett“ die Vielfalt des Musikvereins in musikalischen Darbietungen zum Ausdruck. Gespannt lauschten die Zuhörerinnen und Zuhörer den Beiträgen vom ersten bis zum letzten Ton.

Die kleine Besetzung der Wirtshausmusik präsentierte eine schillernde Mischung aus traditioneller und neuer Volksmusik. Lebendigkeit und Spielfreude prägten die Ensembleklänge. Die Freude der Musikerinnen und Musiker am gemeinsamen Musizieren übertrug sich auf die Zuhörerinnen und Zuhören, welche die einzelnen musikalischen Beiträge mit lautem Applaus belohnten.

Neben einer schauspielerischen Darbietung der Musikerinnen und Musiker im Rahmen einer Showeinlage zum Musikstück „Gonna Fly Now“, auch bekannt als Titelmelodie des Films „Rocky“, rundete die Combo, ein kleines Ensemble der Jazz- und Tanzmusik den überaus unterhaltsamen und facettenreichen Nachmittag mit rhythmischen Finessen ab.

Im Finale setzte der Musikverein Umpfertal mit dem abschließenden Musikstück, der ukrainischen Nationalhymne, nochmals ein Zeichen der Solidarität.