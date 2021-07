Musikverein Umpfertal: Motivation nahezu ungebremst

Boxberg. Die Hauptversammlung des Musikvereins Umpfertal Boxberg (MVU) begann in der Umpfertalhalle mit einem beschwingten musikalischen Auftakt. Im Mittelpunkt standen Ehrungen als Symbol der Anerkennung.

Nach den Totengedenken wurden insgesamt elf Musiker für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. Dazu gehören Fynn Appel, Yannis Höpfl, Magnus Löffler, Kerstin Pürzl, Sarah Öchsner, Alexander Pfeil, Jonas Throm, Alina Volk, Dominik Wachter, Lukas Weisenseel und Marius Zuber. Insgesamt zählt der Verein 412 Mitglieder, davon 142 Aktive.

Vorsitzender Josef Knoblauch spannte im Anschluss einen Bogen über die Vereinsarbeit und die Aktivitäten des vergangenen Jahres, die immer wieder von Lockdowns und Proben-Pausen geprägt waren. Stolz mache es ihn daher, dass die Motivation der Dirigenten trotz der Herausforderungen nahezu ungebremst war. Gerade die im Vorjahr neu gewählten Dirigenten der Miniband (Yannik Öchsner) und der Jugendkapelle (Lisa Mackert und Lukas Weisenseel) haben „mit den Hufen gescharrt und immer wieder die Augen offengehalten, was in der Situation möglich war“, so Josef Knoblauch.

Auch wenn die geplante Konzertreihe der „Freiheitssynfonie“ von Guido Rennertt mit dem Chor „Piccobello“ aus Ernsbach oder das Jahreskonzert 2020 nicht stattfanden, habe es der Verein geschafft, unter der Prämisse der Freiwilligkeit ab vergangenem Sommer wieder mit der Probenarbeit zu starten.

Patchwork-Konzert als Highlight

Musikalisches Highlight war das im September aufgeführte Patchwork-Konzert in der Wandelhalle Bad Mergentheim. „Das hat uns allen gutgetan“, beschrieb der Vorsitzende diesen außergewöhnlichen Konzertabend und bedankte sich beim Dirigenten Volker Metzger für dessen Engagement und Flexibilität bei der Probenarbeit.

Volker Metzger betonte in seinem Statement zum Patchwork-Konzert, dass es ihn gefreut habe, dass die Probenarbeit nach der langen Zwangspause wieder so gut funktioniert habe. „Es war wie ein Aufbäumen nach Corona, wir haben schnell wieder Fahrt aufgenommen und waren auf einem guten Niveau.“ Auch er bedankte sich bei allen Orchestermitgliedern und dem Vorstand mit den Worten: „Ein Danke ist dieses Jahr wichtiger denn je“.

Dirigent der Big-Band und Umpfertäler Musikanten, Jürgen Metzger, berichtete von dem jüngsten und ersten Auftritt seit eineinhalb Jahren auf dem Sportfest in Boxberg zuletzt. Sein Empfinden bei der hierfür erfolgten Probe beschrieb er folgendermaßen: „Die Gruppe kam nach eineinhalb Jahren das erste Mal wieder zusammen. Wir haben angefangen zu spielen und wie ein Licht, das eineinhalb Jahre aus war, ist nach eins bis zwei Takten wieder angeknipst worden, als hätte es immer gebrannt.“

Jugenddirigentin Lisa Mackert sprach auch in Vertretung von Lukas Weisenseel, trotz der wenigen Proben seit ihrer Amtsübernahme im März 2020 von ihrer großen Motivation. „Wir möchten den Jugendlichen so gern zeigen, wie schön Proben und Zusammenspiel in der Gemeinschaft ist, dass es sich lohnt, Samstag morgens für die Jugendkapellenprobe aufzustehen, gemeinsam zu lernen und zu wachsen und am Ende im Großen Blasorchester zu sitzen“.

Umaber dennoch Kontakt zu halten, gab es verschiedene Aktionen in der Jugendkapelle, wie ein Jungmusiker Survival Pack oder Bilderkollagen.

Im Bericht der Jugendleiter Jürgen Metzger und Lisa Hötzel wurde die Bedeutung der Jugend im Verein nochmals betont. Es sei in den letzten beiden Jahren schwierig, neue Kinder für eine Jugendausbildung zu begeistern. Um den „Helden von Morgen“, wie Jürgen Metzger die Jugend nannte, dennoch den Verein vorzustellen, wurde ein Film über die Instrumentalausbildung erstellt, der unter www.musikverein-umpfertal.de, auf YouTube und den Social Media Kanälen zu sehen ist. Sein Dank gilt allen Ausbildern, die sich immer wieder übergangsweise auf den digitalen Unterricht umgestellt haben und vor allem den Eltern.

Einen Amtswechsel gab es bei dem Dirigenten der Miniband. Das Amt von Yannick Öchsner übernimmt nun ebenfalls ein Duo. Marco Wissinger und Julia Frank haben in Zukunft gemeinsam die Leitung der Miniband inne. Des Weiteren wurde Yannis Höpfl als Nachfolger von Christina Metzger in das Amt des Jugend-Aktiven-Vertreters gewählt.

Kassierin Melanie Wiederroth erstattete im Anschluss einen gut geführten Kassenbericht, geprüft wurde die Kasse von Jürgen Hobel und Dorothea Metzger. Betont hat Wiederroth dabei, dass „wir 2020 in der Finanz-Welt mit einem blauen Auge davongekommen sind“ und bedankte sich bei allen Spendern, Unterstützern und der Stadt Boxberg, ohne deren Support die kostenintensive Vereinsarbeit im vergangenen Jahr nicht möglich gewesen wäre. Zum Abschluss folgte ein Ausblick auf die Veranstaltungen am kommenden Wochenende. Am Samstag, 31. Juli, um 20.30 Uhr findet eine Sommer-Serenade des Großen Blasorchesters auf dem Schlossberg in Boxberg statt. Am Sonntag, 1. August, rufen ebenfalls auf dem Schlossberg von 10 bis 13 Uhr die Umpfertäler Musikanten zu einem musikalischen Frühschoppen auf.