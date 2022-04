Kupprichhausen. „Es ist wieder soweit, in Kupprichhausen ist Blasmusikzeit“. Nach der langen Corona-Zwangspause startet der Musikverein Kupprichhausen am Samstag, 9. April, mit einem Platzkonzert unter freiem Himmel beim Dorfgemeinschaftshaus in die Blasmusiksaison 2022. Beginn ist um 17 Uhr. Der Musikverein bietet ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Konzertprogramm mit moderner und traditioneller Blasmusik. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bild: Musikkapelle Kupprichhausen

