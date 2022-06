Musik in allen Facetten geboten

Kupprichhausen. Es war ein Volltreffer, das „1. Kubaner Open-Air-Konzert der Blasmusik“ des Musikvereins am Samstag auf dem Sport - und Freizeitgelände am Dorfgemeinschaftshaus in Kupprichhausen. Nicht nur die Freunde der klassischen Blasmusik kamen bei diesem Konzert voll auf ihre Kosten, sondern auch für die Freunde moderner Blasmusikinterpretationen hatte dieses Konzert so einiges zu bieten.

Sowohl Dirigent Frank Wagenblast mit seinen Musikerinnen und Musikern als auch das gesamte Team des Musikvereins unter der Regie der beiden Vorsitzenden Karin Körner und Hilmar Hehn hatten es bestens verstanden, den zahlreichen Gästen im fast zehnstündigen Konzertprogramm nicht nur musikalische Highlights zu bieten, sondern auch für Unterhaltung und Geselligkeit zu sorgen.

Hatte man beim Musikverein in den zurückliegenden zwei Jahren bereits mehrmals versucht mit einem Open-Air-Konzert die Musikfreunde zu begeistern, so hatte der Wettergott und vor allem Corana ihnen stets „einen Strich durch die Rechnung“ gemacht. Umso größer die Freude im Verein über diesen gelungenen Konzerttag.

Pünktlich um 14 machte der Musikverein Kupprichhausen mit Dirigent Frank Wagenblast und seinem Blasorchester hierbei den musikalischen Auftakt. In ihrem gut einstündigen Konzertprogramm zeigten sie, dass nicht nur klassische Blasmusik sondern auch Rock- und Pop-Musik zu ihrem Repertoire zählt.

Programm begeiserte

Nicht nur für die Ohren, sondern auch ein Augenschmaus bot die sich anschließende Woodstock- Show der Umpfertäler Musikanten. In einem rund einstündigen Musik- und Showprogramm zeigten sie musikalische wie auch choreographische Höchstleistungen und ernteten dafür mächtigen Beifall der Konzertbesucher. Dass Open Air Konzerte nicht nur Bühne für Musikerinnen und Musiker bieten sondern auch eine gute Plattform für Sängerinnen und Sänger sind, bewies die Chorgemeinschaft Kupprichhausen mit ihrem Auftritt im Rahmen des Konzertprogramms. Flotte und ins Gehör gehenden Lieder und Arrangements begeisterten nicht nur das Publikum, sondern animierten auch so manch Sangesfreudige das eine oder andere Liedchen mit zuschmettern.

So richtig fetzig und mitreißend wurde es anschließend mit der Winzerkapelle aus Beckstein, die mit ihrer gekonnten und mitreißenden Böhmisch- Mährischen - Blasmusik die Stimmung auf dem Freigelände so richtig einheizte.

Wenig Zeit zum Durchatmen gab es an diesem Konzerttag. Kaum hatten die Becksteiner die Bühne geräumt rüsteten auf der Musikbühne schon „Die Schüpfer“ zum musikalischen Finale. In einem mehr als drei- stündigen Musikprogramm, bis kurz vor Mitternacht, boten sie Party, Spaß und gute Laune. Und der Wettergott mit seinen milden Temperaturen gab sein Bestes dazu, um den zahlreichen Konzertbesuchern nicht nur ein besonderes musikalisches Erlebnis zu bieten, sondern auch die Gelegenheit, ein heiteres und unterhaltsames Miteinander zu genießen.

Für den Musikverein ein positives Fazit mit dem Ziel ein nächstes „Kubaner Open Air Konzert“ muss sein und für die Gäste und Konzertbesucher der Wunsch beim „2. Kubaner Open Air Konzert der Blasmusik“ in Kupprichhausen wieder mit dabei zu sein. prewe