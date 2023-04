Epplingen. Unter Federführung von Ortsvorsteher Hartmut Ruck wurde in Epplingen eine Müllsammelaktion durchgeführt. Viele Bürger beteiligten sich. Auf der gesamten Gemarkung Epplingens wurde ein Anhänger voller Unrat gesammelt und danach entsprechend entsorgt. Achtlos in der Natur verstreut wurden Autoreifen, Getränkeflaschen, Plastik in jeder Art und Kisten eingesammelt. Bild: Waltraud Henninger

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1