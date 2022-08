„Mouschdpiloten“ landen

Schwabhausen. Hohenlohischen Scharfsinn, Eigensinn und manchen Blödsinn, bringt die Musik und Kabarettband „Mouschdpiloten“ immer wieder gerne auf die Bühne. So auch am Freitag, 2. September, im Dorfgemeinschaftshaus Schwabhausen. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Zu Gitarre, Akkordeon, Keyboard, Percussion und dem berüchtigten Dudelsack-Karle spielen die drei Musiker witzige, skurrile und kabarettistische Lieder über das hohenloher Landleben und dessen Unwägbarkeiten. Sie geben dabei manchen Seitenhieb auf unliebsame Zeitgenossen und glauben, dass ihre Geschichten, die sie singen und erzählen, nicht ganz und gar erlogen sind.

In ihrem Programm finden sich Themen wie „Bauer sucht Frau“, das Los der Verheirateten, die Midlife Crisis der Männer und die Freizeitgestaltung auf dem Lande. Dabei sagen die drei in unverwechselbarer hohenlohischer Mundart „nicht „sou und nicht sou“, dass später „keiner socha kou, sie hätten sou oder sou gsocht“ und meinen, dass man „sou viel ja wohl noch sagen darf“.

Veranstalter ist der Heimat- und Kulturverein. Der Erlös wird in die Modernisierung des Dorfgemeinschaftshauses investiert. Geplant ist eine Verschattung der Terrasse, um auch an heißen Tagen ein schattiges Plätzchen zu finden. Das Dorfgemeinschaftshaus soll dadurch aufgewertet werden, um es für Hochzeiten, Geburtstage und Firmenfeiern vermieten zu können. Informationen dazu finden sich unter www.huk-schwabhausen.de.