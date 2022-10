Motorradfahrer bei Boxberg übersehen

Boxberg. Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Boxberg. Ein 55-jährige VW-Fahrer war auf der K 2877 unterwegs und wollte nach Angaben der Polizei nach links in die L 513 in Richtung Bobstadt einbiegen. Dabei übersah er den 21-jährigen Biker, der von Bobstadt kommend in Richtung Assamstadt fuhr.

Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der Zweiradfahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 7500 Euro geschätzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1