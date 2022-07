Mittelpunkt des dörflichen Lebens

Kupprichhausen. „Ein Haus voll Glorie schauet, weit über alle Land“ treffender als dieser Liedtext zum Beginn des Festgottesdienstes hätte man das 200-Jahr-Jubiläum der Pfarrkirche „Allerheiligen“ in Kupprichhausen wohl nicht zum Ausdruck bringen können. Ein bedeutendes Jubiläumsfest für die Pfarrgemeinde, dass man am Sonntag mit einem Festgottesdienst, der von der Chorgemeinschaft „Liederkranz Kupprichhausen“ gesanglich mitgestaltet wurde, feiern konnte. 200 Jahre Pfarrkirche Allerheiligen in Kupprichhausen erscheinen zwar als eine lange Zeit, doch schaut man zurück in die Geschichte des Dorfes so erfährt man, dass die Kirche in Kupprichhausen auf nahezu acht Jahrhunderte Kirchengeschichte zurückblicken kann. Eine bewegte Geschichte die viele Höhen und Tiefen erlebte, wie man beim „Rückblick in die Kirchengeschichte“ vom ehemaligen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Bruno Wagenblast im Anschluss an den Jubiläumsgottesdienst hören konnte.

200 Jahre Kirchenjubiläum ein Fest zum Feiern, aber auch zur Besinnung und zum Nachdenken, wie Pfarrer Edgar Wunsch bei seiner Festpredigt beim Jubiläumsgottesdienst sehr eindrucksvoll verdeutlichte. War es Bruno Wagenblast der an diesem Festtag die Vergangenheit der Kirchengeschichte Revue passieren ließ, so war es Pfarrer Edgar Wunsch der sehr eindringlich Gegenwart und Zukunft von Kirche und Gotteshäusern bei seiner Festpredigt ins Gedächtnis der Gottesdienstbesucher rief. War es vor 200 Jahren auch in Kupprichhausen sehr schwer und mit vielen Opfern verbunden, ein neues Gotteshaus zu errichten, so sei es gegenwärtig ein Problem Kirchen zu erhalten. Gar oft müssten Gotteshäuser aufgegeben und anderen Nutzungen zugeführt werden. Dass dies weltweit auch anders ist, zeige das Beispiel von Pater Philipp – der einst als Kaplan in der Seelsorgeeinheit wirkte – und mit dem Bau eines Gotteshauses in seiner Heimat Nigeria beauftragt war.

Wie einst vor 200 Jahren in Kupprichhausen waren auch hier die Mittel knapp. Doch mit viel Einsatz, Opfern und Hilfe schaffte man es, das Gotteshaus zu errichten, das heute Mittelpunkt der Glaubensgemeinde ist. Auch die Dorfkirche „Allerheiligen“ sei in Kupprichhausen nicht nur Dorfmittelpunkt, sondern auch Glaubenszentrum für die Pfarrgemeinde, so der Pfarrer. Groß seien die zukünftigen Veränderungen in der Kirche, den Seelsorgeeinheiten und den Pfarrgemeinden und gar manch Gewohntes werde wohl der Vergangenheit angehören, prognostizierte Wunsch. Auch die Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn mit der Pfarrei Kupprichhausen werde davon nicht verschont bleiben. Er hoffe und wünsche und sei zuversichtlich, dass auch in Zukunft in Kupprichhausen die Kirche Mittelpunkt des dörflichen und kirchlichen Lebens ist und das Miteinander im Glauben und in der Kirche wieder Kraft und Stärke findet.

Wie viel Einsatz, Kraft und Opferbereitschaft der Bau der Pfarrkirche „Allerheiligen“ vor nunmehr zwei Jahrhunderten und ihr Erhalt gefordert haben, wurde im Rückblick von Bruno Wagenblast in die Kirchengeschichte von Kupprichhausen deutlich. Bruno Wagenblast – mehr als 4 Jahrzehnte Mitglied des Pfarrgemeinderates und viele Jahre dessen Vorsitzender – befasst sich in seiner Freizeit intensiv mit der Ahnenforschung und der Kirchengeschichte von Kupprichhausen. Viele Stunden hat er hierfür geforscht, recherchiert und dokumentiert.

Umfangreich seine Erkenntnisse die er in geraffter Form, jedoch interessant und spannend in seiner „Kirchengeschichte zum Kirchenjubiläum“ den Jubiläumsgästen präsentierte (wir berichteten bereits ausführlich in unserer Samstagsausgabe). Bevor er die 200 Jahre Kirchengeschichte „Allerheiligenkirche“ beleuchtete, schuf er mit seinem Rückblick in Dorf- und Kirchengeschichte von Kupprichhausen einen Blick in die nahezu 800 jährige Orts- und Kirchengeschichte von Kupprichhausen.

Nach diesem umfassenden Rückblick in die Kirchengeschichte erläuterte Bruno Wagenblast noch die sehr umfangreiche Bilder- und Figurenausstattung der Pfarrkirche „Allerheiligen“, die sicher nicht nur an diesem Jubiläumstag einem Besuch lohnen.

Ein gelungener Jubiläumstag den man noch gemeinsam im Dorfgemeinschaftshaus feierte. prewe