Ich will in offener, transparenter Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern, dem Gemeinderat, Firmen, Schulen, Kindergärten, Vereinen und Kirchen die Stadtentwicklung vorantreiben und Boxberg mit seinen 13 Stadtteilen für alle Generationen noch lebenswerter gestalten.

AdUnit urban-intext1

Hierbei sehe ich es als Vorteil, als Diplomingenieur mit leitender Tätigkeit in der freien Wirtschaft die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Zusätzlich werde ich meine Wissenslücke bezüglich des für einen Bürgermeister notwendigen Verwaltungswissens an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl in Wochenendseminaren schließen.

Thomas Henninger. © Foto Besserer

In den kommenden Jahren gilt es, die gute finanzielle Situation der Gemeinde mit Sinn und Verstand einzusetzen. Boxberg als Wirtschaftsstandort zu stärken ist hier essenziell. Wir müssen Flächen schaffen für Neuansiedlungen und die Erweiterung bestehender Firmen. Eines der wichtigsten Projekte muss der Erhalt des Schulstandorts sein – sowohl baulich als auch konzeptionell. Mit der geplanten Verbundschule sind die Weichen bereits gestellt. Auch im Bereich der Sozialpädagogik muss personell nachgelegt werden. Ebenso will ich als Basis für pädagogisch wertvolle Arbeit die Kindergärten zeitgemäß ausstatten.

Vor allem das Ehrenamt in der Gemeinde zu würdigen, liegt mir am Herzen.

AdUnit urban-intext2

Grundlegend wichtig sind mir generationsübergreifende Bürgerbeteiligung und ein optimierter Informationsfluss über eGovernment und eine überarbeitete Webseite.

Mit Engagement und Durchsetzungsvermögen will ich die verantwortungsvolle Herausforderung des Bürgermeisteramts angehen und im offenen Dialog mit der Gemeinde Ideen entwickeln, um Boxberg nachhaltig und mit Weitblick in eine sichere Zukunft zu navigieren