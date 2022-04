Mit einem musikalischen Ständchen fing alles an

Kupprichhausen. Seit 50 Jahren gehen Alois Hönninger und seine Frau Gisela, geborene Keim, gemeinsam durchs Leben. An diesem Gründonnerstag feiern sie ihre goldene Hochzeit.

Am 14. April 1972 gab sich das Paar auf dem Standesamt in Kupprichhausen vor dem Standesbeamten, Boxbergs Bürgermeister Oskar Stapf, das Ja-Wort gaben. Tags darauf traten die Eheleute in der Königheimer Kirche vor den Traualtar.

Kennengelernt hatte sich das Paar 1968 am Hochzeitstag von Schwester Mechthilde. Alois Hönninger war mit der Musikkapelle Kupprichhausen nach Weikerstetten gekommen, um seinem Musikkameraden und Cousin Norbert ein Hochzeitsständchen zu spielen. Nachdem er und Gisela Keim sich näher kennengelernt hatten, fand im Februar 1971 die Verlobung statt.

Die Frischvermählten zogen ins Elternhaus von Alois Hönninger. In den folgenden Jahren wurden ihre Kinder Jochen, Tanja und Diana geboren. 1983 riss man das Wohnhaus und erstellte dafür einen Neubau, der 1984 von der jungen Familie und den Eltern bezogen wurde. Doch nur kurz war die Freude im neuen Heim, denn das Hochwasser am 21. Juni 1984 traf das Haus mit voller Härte. Die Pflege der Eltern, Beruf, Landwirtschaft sowie die Schul- und Berufsausbildung ihrer drei Kinder forderten die Eheleute, die besonders stolz auf ihre drei Kinder mit ihren Partnern und auf die sechs Enkelkinder sind.

Alois Hönninger kam am 11. Januar 1949 in Kupprichhausen zur Welt, wo er mit seiner älteren Schwester Ingrid aufwuchs. Mit dem Ziel, die elterliche Landwirtschaft zu übernehmen, besuchte er nach der Volksschule die Landwirtschaftliche Berufsschule und arbeitete im elterlichen Betrieb. Zudem war er in verschiedenen Firmen beschäftigt, bis er 1970 zur Deutschen Bahn wechselte. Für diese war er als Zugbegleitdienst bis zur Pensionierung tätig.

Schon in jungen Jahren engagierte sich Hönninger bei der Musikkapelle, beim Sport- und Gesangverein sowie bei der Feuerwehr. Für diese übernahm er zwei Jahrzehnte lang die Personaleinteilung beim Grünkernfest sowie die Bewirtung bei Übungen und Veranstaltungen. Seit fast zehn Jahre wirkt er beim ehrenamtlichen Fahrdienst der Kirchlichen Sozialstation Boxberg für die Betreuungsgruppe „Lichtblicke“ mit. Für die Kirchengemeinde fungiert er seit 2003 als Mesner. Besonders mag er hierbei die Ministrantenbetreuung und die Sternsingeraktionen, für die er mit seiner Frau viel Mühe aufwendet.

Gisela Hönninger, geboren am 20. November 1950, wuchs mit ihren beiden Schwestern in der elterlichen Landwirtschaft in Weikerstetten auf. Als sie drei Jahre alt war, starb ihr Vater. Nach dem Abschluss der Volksschule in Königheim besuchte sie die Landwirtschaftliche Berufsschule sowie die Landfrauenschule in Bad Weilbach in Hessen, die sie als staatlich geprüfte Hauswirtschafterin abschloss. Nach einer zwei jährigen Tätigkeit als Wirtschafterin der Bauernschule Gamburg legte sie 1972 die Meisterprüfung im Bereich Hauswirtschaft ab. Nach der Eheschließung arbeitete sie, familiär bedingt, zeitweise in verschiedenen Kuranstalten. Beim Kolpingwerk in Buchen arbeitete sie sieben Jahre bis zu ihrer gesundheitlich bedingten Verrentung 2004 als Ausbilderin für den Hauswirtschaftsnachwuchs.

Vielfältig engagiert sie sich auch in der Dorfgemeinschaft. Unter anderem war sie acht Jahre Vorsitzende der Frauengemeinschaft, deren Führungsteam sie noch angehört. Seit der Gründung 1973 ist sie aktiv in der TSV-Damenturnabteilung, unterstützt ihren Mann beim Mesnerdienst und engagiert sich in der Betreuungsgruppe „Lichtblicke“. Sie war im Pfarrgemeinderat für den Bereich Kindergarten zuständig und über zehn Jahre lang als Lesepatin bei der Grundschule im Einsatz.

Trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen erledigt das Ehepaar die täglichen Arbeiten in Haus, Hof, Wald und Garten und genießt Unternehmungen sowie Reisen und vor allem die Zeit mit den Familien ihrer Kinder.

Den Glückwünschen zu ihrem Ehrentag schließen sich auch die Fränkischen Nachrichten an. prewe