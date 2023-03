Menschliches Versagen ließ Züge kollidieren und forderte Menschenleben

Als am 28. März 1923 der D 37 um 20.17 Uhr mit mächtigen Stampfgeräuschen der sächsischen XXHV (der späteren Baureihe 19) vom Hauptbahnhof in Stuttgart in die Nacht hinausgezogen wurde, hatten die Fahrgäste ein gutes Gefühl, hatten sie doch vor ihrem Zug die damals modernste und leistungsstärkste Lokomotive der Deutschen Reichsbahn: Zehn D-Zug-Wagen und einen Gepäckwagen sollte die XXHV auf einer Zehn-Promille-Steigung mit 50 Stundenkilomerten spielend befördern, in der Ebene gar 630 Tonnen bei 100 Stundenkilometern. Sie war damit die leistungsfähigste Schnellzuglok Europas mit dem größten je in Deutschland gebauten Lokomotivkessel und mit einer allen anderen Schnellzuglokomotiven überlegenen Zugkraft, was ihr den Titel „Sachsenstolz“ bescherte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Lokomotive „Sachsenstolz“

Ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit hatte die „Sächsin“ auf ihrer Stammstrecke Leipzig-Hof unter Beweis gestellt. So entschloss sich die Deutsche Reichsbahn, diese besonders in Gebirgslandschaften tüchtige Lokomotive auch ins mittelgebirgsreiche Schwabenland zu holen. Sie wurde von Dresden abgezogen, war am 26. November 1922 nach Stuttgart-Rosenstein umgesiedelt worden und trug das Lokschild 19 016.

Die schweren preußischen Schnellzugwagen, die den Fernzug von Stuttgart nach Berlin bildeten, brauchten eine so starke Lok. Mit einem solchen „Kraftpaket“ an der Spitze hatte der D-Zug bis nach Osterburken keine Probleme. Ab da freilich brauchte auch die „stärkste Lokomotive der Deutsche Reichsbahn“ Traktionshilfe, denn das Landschaftshindernis der Fränkischen Platte mit seinen beinahe alpinen Steigungen hoch zur Seewiese konnte ohne Vorspann nicht bewältigt werden. Eine bereits in Osterburken wartende (und im BW Heilbronn stationierte) P 8 übernahm dann diesen Dienst und wurde als Vorspannlok vor den Zug gesetzt, so dass eine Doppeltraktion entstand.

Mehr zum Thema Gewalttat Jugendliche in Zug mit axtähnlichem Gegenstand verletzt Mehr erfahren

Und die beiden Lokomotiven erfüllten die in sie gesetzten Erwartungen, als sie die letzte Rampe von Osterburken bis zur Seewiese mit kräftigen Dampfschlägen überwanden und konnten dann im danach abfallenden Gelände bis Uiffingen ihre volle Leistung entfalten. Der Zug lief so leicht und schnell wie auf keinem anderen Streckenabschnitt Richtung Umpfer- und Taubertal, war doch der gefürchtete Höhenscheitel „Gräffinger Hof“ überwunden. Im Zug spürte man diese Erleichterung, denn das Rollmaterial vibrierte immer weniger und die Fahrgeräusche wurden leiser.

Plötzlich ein harter Schlag

Kurz vor Wölchingen jedoch, in einer unübersichtlichen Rechtskurve am Ortseingang, erkannten die Lokführer im Schatten ihres Schweinwerferlichts ein Hindernis auf den Gleisen. Gegen 22.30 Uhr war plötzlich ein harter Schlag, das Bersten von Metall und das Splittern von Holz zu hören. Der vollbeschleunigte Schnellzug war auf einen Güterzug aufgefahren. Das Gewicht und die Wucht der beiden Stahlkolosse schob die Endwagen mit einem lauten Krachen ineinander.

Das Unglück wurde von der Dunkelheit verborgen, nur dünn ausgeleuchtet von den Lichtern der Lokomotiven. Ausströmender Dampf und die klimmende Beleuchtung aus den Schnellzugwagen gaben der ganzen Szenerie einen gespenstischen Schleier und alles bei plötzlicher Totenstille.

Dann überall Menschenlärm, Schreien, Rufen, spürbares Entsetzen. Während Lokführer und Heizer über die dem Hang abgewandte Tür aus dem Führerhaus ihrer Loks kletterten, konnten die Passagiere ihre noch aufrecht stehenden Wagen einfacher verlassen.

Passagiere hatten Glück

Viele hatten bereits geschlafen, denn dieser D-Zug war quasi ein Nacht-Zug, in dem man auf der Reise vorschlief, um dann in Berlin ausgeruht anzukommen. Noch schlaftrunken schwankten die schock-erwachten Fahrgäste mit Gepäck und Koffern aus dem Zug. Zitternd standen sie an der Böschung, ungläubig und benommen, bis die alarmierten einheimischen Amtsträger sie in einem Wirtshaussaal oder in der Kirche zusammenführten, wo sie den Rest der Nacht verbringen sollten.

Die Verunglückten mussten bis zum Morgen warten, bevor man sie zum Bahnhof brachte, und der erste eintreffende Frühzug (der unfallbedingt umkehren musste) sie nach Lauda zur Weiterfahrt mitnahm. Dieser Nahverkehrszug wurde somit ihr „Rettungszug“.

Viel härter als die Reisenden hatte der Unfall die Lokomotiven und ihr Personal getroffen. Die Wucht des Aufpralls hatte die beiden mächtigen Loks aus dem Gleis geworfen und sie waren Richtung Böschung gekippt.

Für Bremser kam jede Hilf zu spät

Während die Führungslok P 8 bereits vollständig neben dem Gleis lag, stand die „Sachsenstolz-Lok“ 19 016 noch schräg auf dem Gleis und verhinderte so das Umkippen der Personenwagen. Die Doppeltraktion hatte sich als Unfall-Prellbock erwiesen. Für den Schlussbremser im Güterzughaus, den 33-jährigen Hilfsschaffner Wilhelm Kunzmann, kam in seinem völlig zertrümmerten Bremserwagen jede Hilfe zu spät. Dass angesichts dieser Aufprallwucht nicht noch mehr Opfer zu beklagen waren, grenzt an ein Wunder.

Die Bahnstrecke wurde gesperrt, der Schienenverkehr über Crailsheim-Lauda nach Würzburg umgeleitet. Das hatte zur Folge (wie die Tauberzeitung vom 31. März 1923 meldet): „Schnellzugstation ist über Nacht Bad Mergentheim geworden. Leider nur vorübergehend. Aus Anlass des Eisenbahnunglücks bei Boxberg wurden die Berliner Schnellzüge bis zur Freimachung des Gleises am Donnerstag-Nacht über Mergentheim-Crailsheim-Heilbronn geleitet.“

Als am nächsten Tag (29. März) der Morgen dämmerte, standen viele Schaulustige auf dem Kamm der Böschung wie auf einer Tribüne. Neugierig blickten sie in den Gleisgraben hinab, wo sich ihnen ein unglaubliches Bild bot: zwei super-schwere Schnellzugloks waren umgekippt und die erste Lok hatte sich noch in die Reste eines Güterwagens verkeilt. Im Gleisgraben standen ratlos-wirkende Bahnarbeiter zwischen verbogenen Gleisen und zertrümmerten Wagen.

Und auch der örtliche Fotograf, der taubstumme Karl Müller, hatte nun das notwendige „Büchsenlicht“ für seine Dokumentationsfotos. Ihm verdanken die Nachkommen alle zum Unfallgeschehen vorliegenden Bilder.

Bilder als Erinnerungssouvenirs

Diese wurden aber nicht an die lokale Presse verkauft, sondern waren als „Erinnerungssouvenirs“ für jedermann im Foto-Atelier zu kaufen. Über diesen Weg haben es dann auch zwei Fotos zu anderen Fotographen (als Repro-Auftrag) geschafft und sind so in den Beständen dieser Fotographen zu finden. Und einige gelangten dadurch auch in die Kreisarchive, das Landesarchiv Baden-Württemberg und in das Bildarchiv der Eisenbahnstiftung.

Dieser private Verkauf der Unfallbilder als Erinnerungsfoto erweist sich heute als archivarischer Glücksfall. Dadurch überlebten – neben den zwei immer wieder erscheinenden Fotos – noch zwei weitere, bisher unbekannte Motive in Privatbesitz. Die Familie Albert Willig, die im Jahr 1923 ihr Elektro-Geschäft in der Wölchinger Bahnhofstraße 107 gründete, erwarb zwei Fotos vom Unfallgeschehen. Diese „Privatbilder“ werden nun hier zum ersten Mal veröffentlicht.

Ein Bild ist verschollen

Eine Recherche im Stadtarchiv Boxberg ergab, dass insgesamt wohl sogar fünf Fotos vom Unfallgeschehen existierten. Die fünfte Aufnahme gilt weiter als verschollen.

Eine Reproduktion der Fotos anhand der Original-Fotoplatten ist leider nicht mehr möglich, da bei den Kampfhandlungen am Karsamstag, 31. März 1945, in Boxberg sowohl das Atelier als auch das Wohnhaus des Fotographen Karl Müller mit allen Fotoschätzen verbrannt sind – ein unschätzbarer Verlust für die gesamte lokale Heimatgeschichte.

Was können diese wiederaufgetauchten Fotos an neuen Erkenntnissen zum Unfallgeschehen liefern?

Tatsache ist, dass der mit hoher Geschwindigkeit um die unübersichtliche Rechtskurve biegende Schnellzug plötzlich schwache Rücklichter eines Güterzugs sah. Dieser fuhr auf dem gleichen Gleis langsam voraus. Der talwärts brausende D-Zug stand dagegen in voller Fahrt. Eine Vollbremsung mit zwei schweren Zugloks und der dahinter steckenden Schubkraft war nicht mehr möglich - der Auffahrunfall somit unvermeidlich.

Mit einem großen Knall wird der Bremserschlusswagen aufs Gegengleis geschleudert und bleibt dort zertrümmert liegen. Die Wucht des Aufpralls wird zu einer „Bande“, die die Führungslok selbst so stark trifft, dass sie ihr Gleichgewicht verliert, umkippt und sich in die Böschung bohrt. Gleichzeitig spießen die Puffer der Lok den nun letzten Wagen des Güterzugs, einen Rungenwagen, auf. Dieser verkeilt sich vor der Lok und wird damit zu einem zusätzlichen Hebel, die Lok aus dem Gleis zu werfen und zur Böschung hin umzukippen. Wie heftig die Wucht des Aufpralls war, zeigt die Aufnahme der Lok von vorne, die sich massiv in die Böschung eingegraben hat.

Menschliches Versagen

Nach vorläufigen Recherchen zum Unfallgeschehen gibt es folgenden Kenntnisstand: Der diensthabende Bahnbeamte war eingeschlafen. Da für den auf Einfahrt in den Bahnhof Wölchingen wartenden Güterzug (der dann dort das Hauptgleis räumen sollte) das Fahrsignal auf Rot stand, hat der Güterzug laut „gepfiffen“.

Der dadurch aufgeschreckte Bahnbedienstete gab daraufhin nicht nur das Gleis des Güterzugs frei, sondern stellte alle Signale auf Grün. Somit hatte der nachfolgende Schnellzug „freie Fahrt“ und prallte in der Kurve auf den gerade anfahrenden Güterzug auf. Die Unfallursache war daher „menschliches Versagen“ des wachhabenden Bahnbeamten.