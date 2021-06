Mehrere Verstöße festgestellt

Boxberg/Werbach. Über 70 Zweiräder kontrollierten Beamte der Tauberbischofsheimer Verkehrspolizei am Sonntag bei Werbach und Boxberg. Die Polizisten stellten dabei in Werbach mehrere verkehrsrechtliche Verstöße fest. Hauptsächlich wurden fehlende oder nicht ordnungsgemäße Rückspiegel, fehlende Rückstrahler oder abgefahrene Reifen beanstandet. An fünf Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen, zwei Fahrer mussten ihre Maschinen aus Sicherheitsgründen stehenlassen. Bei der Kontrolle bei Boxberg wurde ein Kleinkraftrad und zwei Leichtkrafträder wegen technischer Veränderungen sichergestellt und einem Sachverständigen. An einem weiteren Kraftrad erlosch wegen Umbauten am Auspuff die Betriebserlaubnis.

