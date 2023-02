Mehr Lohn für Hofmanns Mitarbeiter

Schweigern. Auf einen neuen Lohn- und Gehaltstarifvertrag haben sich die Hofmann Menü-Manufaktur und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) geeinigt. Danach werden die Tarifentgelte in Stufen um insgesamt acht Prozent erhöht. Außerdem erhalten die Beschäftigten zwei Inflationsausgleichspauschalen in Höhe von insgesamt 3000 Euro netto. Die konstruktiven Gespräche waren vom beidseitigen Willen geprägt, der Situation im Zuge der Zeitenwende und den nie gekannten Verwerfungen und Belastungen, die seit Februar 2022 Arbeitgeber und Beschäftigte massiv treffen, einvernehmlich Rechnung zu tragen.

Beide Seiten zufrieden

Dennis Gmeiner, Ceo Hofmanns: „Es ist uns wichtig, mit diesem Ergebnis ein deutliches Signal für gute, attraktive Arbeitsbedingungen in unserem Unternehmen nach innen und außen zu setzen.“ Er sei sicher, dies mit einem für beide Seiten ausgewogenen Ergebnis geschafft zu haben, so der Hofmanns-Chef.

Burkhard Siebert, Geschäftsführer der NGG-Region Heilbronn meint: „Wir haben mit der Kombination eine richtige Antwort auf die Belastungen der Beschäftigten durch die extrem gestiegenen Lebenshaltungskosten gefunden“. Die Tarifentgelte stiegen nachhaltig, und das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Mittel der Nettozahlungen werde in vollem Umfang ausgeschöpft.

Den Betriebsratsvorsitzenden Roland Heckmann freut es ebenso: „Unsere Leute werden spürbar entlastet, und wir bleiben am Arbeitsmarkt interessant“.

Eckpunkte

Die Eckpunkte des Tarifabschlusses im Einzelnen: Zum Dezember 2022 erhöhen sich die Entgelte und Ausbildungsvergütungen um 1,5 Prozent. Die weiteren Stufen: Zum 1. Juli 2023 plus 2,5 Prozent, zum 1. April 2024 plus 2,0 Prozent sowie zum 1. Oktober 2024 nochmals plus 2,0 Prozent.

Mit der März-Abrechnung 2023 erhalten die Beschäftigten 1500 Euro netto Inflationsausgleichsprämie und mit der März-Abrechnung 2024 weitere 1500 Euro netto (Teilzeitarbeitskräfte anteilig, Auszubildende 500 Euro). Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags geht bis zum 31. Dezember 2024. ngg/hm