Die Boxberger Bürger haben beim Urnengang am 14. März die Qual der Wahl unter vier Bewerbern. Die Fränkischen Nachrichten stellen die Kandidaten und ihre Ziele vor. Heute: Christian Völkel.

Boxberg. „Ich will die Stadt Boxberg nicht nur verwalten, sondern in erster Linie gestalten – und das auf Augenhöhe gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern“, umschreibt Christian Völkel im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten, wie er im Fall einer Wahl das Amt des Boxberger Bürgermeisters ausüben will. „In Boxberg gibt es eine gut funktionierende Verwaltung, so dass es genügend Freiraum und auch Möglichkeiten gibt, Boxberg für die Zukunft fit zu machen. Mir schwebt da eine Agenda Boxberg 2035 vor.“ Damit dies nachhaltig, ökologisch, ökonomisch und auch transparent gelingt, will er eine Atmosphäre schaffen, in der sich jeder traut, seine Ideen vorzubringen.

Das Besondere betonen

„Boxberg braucht Ideen, um die Stadt und auch die Stadtteile nach vorne zu bringen“, sagt Christian Völkel. „Dabei ist es wichtig, dass der ländliche und stadtteilspezische Charakter, der einen besonderen Charme hat, erhalten bleibt.“ Unerlässlich sei hierfür auch die Förderung des Ehrenamts, ohne das kein Fortschritt im Sinne einer guten Lebensqualität möglich sei.

Für das „Wohnglück“ der Bürger sei ein gut funktionierender ÖPNV Voraussetzung. Völkel: „Ich sehe hier vor allem die Bahn im Fokus. Bestenfalls sollten alle Stadtteile, die an der Bahnstrecke liegen, bedient werden.“ Dafür wolle er sich im Fall einer Wahl einsetzen. Als gute Wohngemeinde müsse die Stadt auch bezahlbaren Wohnraum vor allem für junge Familien zur Verfügung stellen. Aber es gelte nicht nur, neue Wohngebiete auszuweisen, sondern insbesondere auch die Ortsmitten nicht zu vernachlässigen. Mithilfe von Förderprogrammen wie dem ELR, sollten Konzepte entwickelt werden, damit sie vital und lebenswert bleiben. „Diese Konzepte müssten natürlich gemeinsam mit den jeweiligen Ortschaftsräten und Einwohnern sowie dem Gemeinderat entwickelt werden.“

Schulausstattung verbessern

Zu einem guten Wohnumfeld gehört für den Verwaltungsfachmann auch die beste Schulausstattung, die möglich ist. „Vor allem die Digitalisierung gilt es voranzutreiben“, meint der Bürgermeisterkandidat. Boxberg ohne weiterführende Schule sei für ihn ein „No go“. Dies sei sowohl für das Wohlbefinden der jungen Familien als auch für die Wirtschaft ein wichtiger Faktor.

Chefsache Wirtschaftsförderung

„Der Wirtschaftsförderung kommt natürlich nicht nur in diesem Zusammenhang eine besondere Stellung zu“, betont der Leiter des Bad Mergentheimer Ordnungsamts. „Aufgrund der Wichtigkeit für die Entwicklung der Stadt muss die Wirtschaftsförderung natürlich Chefsache sein.“ Die Akquise neuer Firmen und damit die Schaffung weiterer Arbeitsplätze im Stadtgebiet sei entscheidend für die Prosperität Boxbergs – auch in Zukunft.

Und selbstverständlich bräuchten die Firmen ein gutes Umfeld, um sich entwickeln zu können. Bei der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung in der Wirtschaft und immer mehr Homeoffice sei der Breitbandausbau entscheidend. Alle Bürger und Firmen müssten Zugang zum schnellen und verlässlichen Internet haben, habe er sich auf die Fahnen geschrieben. „Homeoffice muss auch im kleinsten Stadtteil möglich sein.“

Klimaneutral werden

„Bei allen künftigen Entscheidungen, darf man natürlich die Nachhaltigkeit und den Klimawandel nicht aus den Augen lassen“, nennt Christian Völkel einen Aspekt seiner möglichen Bürgermeister-Politik. „Ziel muss es sein, dass der CO2-Fußabdruck Boxbergs so gering wie nur möglich ist.“ Die Verwaltung einer Stadt habe hier auch eine Vorbildfunktion. „Die Stadt muss mit guten Beispielen im Kleinen vorangehen, indem sie etwa bei der Anschaffung von Autos ökologische Zeichen setzt.“

Ihm schwebe vor, da wo es Sinn macht, statt herkömmlichen Fahrzeugen auch mal ein Pedelec anzuschaffen oder auf Car-Sharing zu setzen. Auch in der täglichen Verwaltungsarbeit sieht er hier Verbesserungsmöglichkeiten. Aber auch die Industrie könne hier in die Pflicht genommen werden, indem sie Photovoltaik- Anlagen auf die Dächer ihrer Werkhallen installieren müsse.

„Aufgrund der gesunden Finanzen der Stadt sehe ich genügend Spielräume, um eigene Akzente zu setzen, unabhängig von Fördertöpfen, so dass die Stadt ihren eigenen Weg gehen kann.“ Im besten Fall, so ist Christian Völkel überzeugt, könne man alle Maßnahmen zu einem generellen Stadtentwicklungskonzept als kommunale Zielrichtung zusammenfassen.

Jetzt investieren für die Zukunft

Eine intakte Infrastruktur sei aber genauso wichtig, wie solide Finanzen. Er sieht in der heutigen Niedrigzins-Phase eine gute Gelegenheit, wichtige Dinge, die die Stadt braucht, in Angriff zu nehmen. „Gerade weil die Rahmenbedingungen durch Corona nicht ideal sind, muss man jetzt, sozusagen antizyklisch, handeln, um gut aufgestellt zu sein“, ist Völkel überzeugt. Zu besseren Konditionen werde man nicht mehr Geld bekommen.

„Die Wahl zum Bürgermeister in Boxberg wäre die Krönung meiner Karriere“, nennt Christian Völkel das Motiv für seine Bewerbung. „Ich habe nahezu alle Facetten der Verwaltung kennengelernt und möchte nun eine Kommune gemeinsam mit den Bürgern federführend in eine erfolgreiche Zukunft führen.“ Er habe schon viele Teams geführt und sehe sich in der Lage, dies auch als Bürgermeister zu bewerkstelligen. Und mit 53 Jahren sei es der richtige Zeitpunkt, um diese Schritt zu gehen.

Kein Umzug nach Boxberg

Im Falle einer Wahl werde er zunächst einmal nicht nach Boxberg ziehen. „Ich und meine Familie haben einen Bauplatz in Weikersheim erworben und sind gerade dabei dort ein Eigenheim zu bauen“, sagt Völkel. „Dort werde ich auch wohnen.“ Es sei seiner Meinung nach vielleicht gar nicht so falsch, den Blick von außen zu haben. „Es gibt Beispiele, dass das gut funktioniert“, ist Völkel überzeugt.