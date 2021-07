Meditativer Tagesbeginn

Bad Mergentheim. Einen liturgischen Morgen-Weg veranstaltet die Kur- und Rehaklinikseelsorge mit Kurpfarrerin Angelika Segl-Johannsen und Diakon Wolfgang Bork in der Woche von Montag, 26., bis Freitag, 30. Juli, von 6 bis 7 Uhr. Treffpunkt ist an der Fontäne vor dem Haus des Gastes. Für viele ist dieser Morgenweg schon zu einer guten Tradition geworden. Im Kurpark wird an verschiedenen Stationen Halt gemacht und jedes Mal eine Meditation angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Abschluss ist am Kneippbecken mit dem Segen. Kurgäste und Einheimische sind willkommen. Dauer zirka eine Stunde. Der Morgenweg findet bei (fast) jedem Wetter statt. Mundschutz ist erforderlich. Man versucht, das gemeinsame Frühstück am Freitag zu ermöglichen. Näheres beim Morgenweg. Entgegen der Ankündigung auf den Plakaten, ist die Teilnehmerzahl nicht begrenzt. Eine Anmeldung mit Aufnahme der Kontaktdaten, ist trotzdem erforderlich. Bitte jeweils bis 18 Uhr am Vortag telefonisch unter 07931/477204 oder per E-Mail: angelika.segl@elkw.de. oder bei Wolfgang Bork unter Telefon 0174/6293309.