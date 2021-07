Maßnahmen im Kreis Bautzen

Main-Tauber-Kreis. Trotz der Corona-Pandemie plant die Sportjugend Tauberbischofsheim bereits die Sommermaßnahmen im Landkreis Bautzen. Erstmals bietet die Sportjugend eine Freizeit für Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren im Partnerlandkreis Bautzen an. Stattfinden wird die Maßnahme im Partnerlandkreis des Main-Tauber-Kreises vom 1. bis 8. August in der Jugendherberge Grüngräbchen in Schwepnitz. Des Weiteren bietet die Sportjugend die Teilnahme am 13. internationalen Jugendcamp für Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren an. Das Camp wird im Landkreis Bautzen in der Jugendherberge in Halbendorf vom 14. bis 21. August stattfinden. Hier werden auch die Landkreispartner aus Polen und Ungarn teilnehmen. Im Vordergrund steht der interkulturelle Kontakt der Teilnehmer. Sämtliche Einzelheiten hinsichtlich der werden bei allen drei Maßnahmen in einem Vortreffen ausführlich besprochen.

Bei Interesse, Fragen oder Anmeldungen meldet man sich schnellstmöglich unter Telefon 09341/898813 oder EM@il:sportjugendtbb@t-online.de