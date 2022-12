Maria Wilhelm feierte ihren 108. Geburtstag

Boxberg. Ihren 108. Geburtstag, ein sicher ganz außergewöhnlicher Ehrentag konnte am vergangenen Donnerstag in Kupprichhausen Frau Maria Wilhelm geb. Kilian feiern.

Es war der in den katholischen Gemeinden gefeierte Tag „Maria Empfängnis“, als sie am 8. Dezember 1914 in Kupprichhausen das Licht der Welt erblickte. Es war aber auch der Tag, der ihr ihren Namen „Maria“ gab und so zu ihrem Namenstag wurde. Auch wenn ihre 108. Lebensjahre eine lange Lebensgeschichte zeichnen, die sicher nicht nur mit Höhen gesegnet waren, so erlebt man bei einem Besuch an ihrem Ehrentag doch so einiges an Überraschungen.

Gutes Erinnerungsvermögen

Besonders ihre rege geistige Aktivität und Aufgeschlossenheit sowie ihr gutes Erinnerungsvermögen überrascht immer wieder all ihre Gäste. Gerne erzählt sie von ihrer Kinder- und Jugendzeit, die sie zusammen mit ihren Geschwistern im Elternhaus und in der elterlichen Landwirtschaft in Kupprichhausen verleben durfte. Früh verstarben zwei ihrer Geschwister und auch ihr Bruder kehrte nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. So war es letztlich ihre Schwester Klara und Schwager Konrad, die in Kupprichhausen die elterliche Landwirtschaft übernahmen und weiterführten und für sie in der Nachkriegszeit Heimat waren.

Viele Erinnerungen hat sie auch an ihre Zeit, die sie als Rot-Kreuz- Schwester in der Kinderklinik in Ludwigshafen verbrachte und sie letztlich auch vor einem Kriegseinsatz an der Front verschonte.

Wendepunkt

Ein Wendepunkt in ihrem Leben war die Hochzeit 1950 mit Friseurmeister Rudolf Wilhelm aus Boxberg. Mit ihrem eigenen Friseurgeschäft in Boxberg, dazu noch mit Lehrlingsausbildung, gab es für die Ehefrau Maria ganz neue Anforderungen. Doch schon damals zeigte sie ihre Willensstärke.

Sehr schnell arbeitete sie sich in die Aufgaben eines selbständigen Friseurbetriebes ein und fand als aktive Geschäftsfrau sowohl in der Boxberger Geschäftswelt als auch bei ihrer Kundschaft und den Angestellten große Anerkennung.

Doch das Leben schreibt die Geschichte. So musste sie nach dem Tod ihres Ehemannes Rudolf 1984 das Geschäft aufgeben und sich in den Ruhestand in ihr Eigenheim in Boxberg zurückziehen. Doch Passivität galt bei ihr nicht. Mit viel Einsatz und Engagement versorgte sie stets ihr Eigenheim und den Garten. Ihr Garten, den sie auch noch bis über ihr 100. Lebensjahr hinaus selbst versorgte, war auch ihr Lebenselixier.

Doch das Leben wurde mit den Jahren nicht leichter, das Laufen viel schwerer und gerne nahm sie die Hilfe von Neffe Wilfried und Nichte Marianne (die Kinder von Schwester Klara und Schwager Konrad Haun in Kupprichhausen ) an.

Umzug nach Kupprichhausen

Ein schwerer Tag für Maria Wilhelm kam im Januar 2019. Die Heizung in ihrem Eigenheim in Boxberg war ausgefallen und kurzerhand musste sie nach Kupprichhausen ins Haus ihrer zwischenzeitlich verstorbenen Schwester und des Schwagers umziehen. Doch ein Glücksfall, wie sie heute nach nahezu vier Jahren im neuen Wohnumfeld sagt. Denn Neffe Wilfried und Nichte Marianne mit ihren Familien betreuen sie tagtäglich in einem nahezu rundum „Sorglospaket“. Dass sie sich in Kupprichhausen sichtlich wohl fühlt, wurde bei der kleinen Geburtstagsfeier im Familienkreis deutlich. Stets hellwach und am Gespräch beteiligt, doch tief gerührt, zeigte sie ihre Freude über die zahlreichen Glückwünsche zu ihrem 108. Geburtstag. Besonders freute sie sich über den Besuch und die Glückwünsche von Pater Bernard von der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn, von Bürgermeisterin Heidrun Beck, die mit einem Blumengebinde der ältesten Bürgerin Boxbergs die Glückwünsche der Stadt übermittelte und das Gratulationsschreiben von Ministerpräsident Kretschmann überreichte, sowie Ortsvorsteherin Karin Körner die Namens der Ortsverwaltung gratulierte und ein Präsent überreichte.

Dass Maria Wilhelm trotz ihres hohen Alters noch aktiv am Tagesgeschehen teilnimmt, zeigt die Tatsache, dass sie neben bevorzugten Fernsehsendungen, täglich die Fränkischen Nachrichten studiert und dazu auch das Apothekenblatt zu ihrer Wissenslektüre zählt.

Und dass die rüstige Jubilarin auch weiterhin positiv in die Zukunft blickt, beweist ihr Abschiedsgruß an ihre Geburtstagsgratulanten: „Auf ein Wiedersehn beim 109. Geburtstag“.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten an. prewe