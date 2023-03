Mann fuhr in Boxberg mit über 2,4 Promille Auto

Boxberg. Mit mehr als 2,4 Promille war am Montagnachmittag ein Autofahrer in Boxberg unterwegs. Der 55-Jährige befuhr gegen 15.10 Uhr mit seinem VW Golf den Lerchenweg. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann völlig betrunken war. Dies bestätigte ein Alkoholtest. Anschließend ging es für den 55-Jährigen in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem Betrunkenen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt rechnen.

