Mann entblößte sich in Boxberg vor zwei Frauen

Boxberg. Vor zwei Frauen entblößte sich ein Unbekannter am Mittwochnachmittag in Boxberg. Vor einer Physiotherapiepraxis in der Jakob-Reichert-Straße ereignete sich der Vorfall zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr. Der Mann entblößte sein Glied vor den Frauen, die sich vor dem Gebäude aufhielten. Der Unbekannte war etwa 25 bis 30 Jahre alt, hatte auffällig dicke Lippen und trug eine Jogginghose. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, sollen, sich unter der Telefon 09343/6213 0, melden.

