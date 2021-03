Boxberg. Ein Lkw-Fahrer schaffte es am Mittwochmittag auf der BAB 81 nicht mehr, sich rechtzeitig einzuordnen. Der 57-Jährige war mit seinem Fahrzeug gegen 13 Uhr bei Ahorn in Richtung Würzburg unterwegs. Baustellenbedingt wurde zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn in Fahrrichtung Würzburg zwischen Osterburken und Boxberg vom rechten auf den linken Fahrstreifen übergeleitet.

AdUnit urban-intext1

Der Fahrer des Lkw wechselte zu spät die Fahrspur und blieb an einem zur Sicherung der Baustelle abgestellten Anhänger der Autobahnmeisterei hängen.

An dem Lkw entstand hierbei ein Sachschaden von zirka 10 000 Euro, an dem Fahrzeug der Autobahnmeisterei ein Schaden von mindestens 4000 Euro.