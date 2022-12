Boxberg. Da der 50-jährige Lkw-Fahrer die Kontrolle über den Anhänger seines Lkws verlor, überschlug sich dieser und kam auf dem Dach zum Stehen. Der Lkw-Lenker befuhr am Donnerstag gegen 11 Uhr die K 2877 aus Boxberg kommend in Fahrtrichtung Bad Mergentheim. Der Anhänger hatte vier Tonnen frischen Asphalt geladen, welcher sich durch den Unfall in der Böschung verteilte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15000 Euro.

