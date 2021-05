Literaturgottesdienste in Unterschüpf: Fernweh und Rückbesinnung

Unterschüpf. In der Kulturkirche in Unterschüpf finden von Mai bis Oktober monatlich Präsenz-Gottesdienste statt, in denen freischaffende Künstler und Künstlerinnen mitwirken. Auftakt ist dieser Projektgottesdienste ist am Sonntag Exaudi, 16. Mai, um 17 Uhr mit einem Literatur-Gottesdienst zum Thema „Unterwegs sein“. Zu Gast ist die freischaffende Theaterpädagogin, Rezitatorin und Sängerin Ann-Kathrin Schneider aus Walldürn. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Es gelten die üblichen Hygieneregeln.

Wie die Verantwortlichen betonen, sind die Projekt-Gottesdienste für die mitwirkenden Künstler eine Möglichkeit, sich wieder live auszudrücken und eigenwirksam für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Für die Kulturkirche bieten sie gleichzeitig einen Mehrwert an Inspiration.

Die Projektgottesdienste werden bis Oktober neben Ann-Kathrin Schneider der christliche Liedermacher Andi Weiss aus München, der bildende Künstler Björn Hauschild aus Eisingen und eine Jazzformation um Michael Gößler aus Mannheim mitgestalten.

Ann-Kathrin Schneider hat eine Ausbildung zur Theaterpädagogin an der Akademie für darstellende Kunst in Ulm absolviert. Sie arbeitet in der Theaterwerkstatt Eisingen mit einem Ensemble aus Schauspielern mit geistiger Behinderung aus dem Raum Würzburg. Darüber hinaus ist sie freiberuflich unterwegs als Sprecherin und Sängerin verschiedener Stilrichtungen. Seit sechs Jahren arbeitet sie mit Pianist Edi Farrenkopf aus Buchen zusammen, unter anderem beim Programm „unterWegs“.

Beim Literatur-Gottesdienst in der Kulturkirche singt und rezitiert Ann-Kathrin Schneider Lieder und Texte von Fernweh und Heimat. Dazu gehören Gedichte und Geschichten von Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz und Kurt Tucholsky. Musikalisch vertreten sind Volkslieder, Schlager und Popsongs. Inhaltlich geht es um die Sehnsucht nach Ferne und Aufbruch, dann aber auch um das Rückbesinnen, die Rückkehr und das Bewusstsein von „Zuhause“ und Heimat. Die Künstlerin wird von Edi Farrenkopf am Piano begleitet. Pfarrer Dr. Kücherer gestaltet den liturgischen Rahmen.