Linda Müller eröffnete Barfußschuhladen

Boxberg. Linda Müller, seit fünf Jahren selbständig mit bisherigen Geschäftsräumen im eigenen Wohnhaus in Dainbach, wurde bekannt unter ihrem Slogan: „Liebevoll getragen“. Nun hat sie eine weitere Geschäftsidee umgesetzt. In der Boxberger Kurpfalzstraße hat sie einen Barfußschuhladen eröffnet. Das Sortiment umfasst alles rund um das Kind, also auch Bekleidung wie Hosen, Jacken und Mützen aus Naturprodukten, ebenso findet man bunte Kinderrucksäcke im Sortiment. Vordergründig aber sind es Barfußschuhe, die im Angebot sind. Bei der offiziellen Eröffnung freute sich Boxbergs Bürgermeisterin Heidrun Beck über das neue Ladengeschäft und wünschte natürlich viel Erfolg. Bild: Waltraud Henninger

