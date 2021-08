Liedergottesdienst mit Stefan Rauch in Buch

Buch. Die Macht der Könige über Untertanen, des Mannes in Ehe und Familie und die des Klerus über die Laien in der Kirche prägten jahrhundertelang die Kulturen. Staatskönige waren lange Zeit Normalität und galten als Gott gewollt. Auch Dietrich Bonhoeffer rang mit der Frage nach der Obrigkeit. Der musikalische Abendgottesdienst am 15. August in Buch beschäftigt sich mit dem Thema Macht. Stefan Rauch (Gesang/Gitarren) gestaltet dazu mit passenden Liedern von Johannes Falk, Joni Mitchell, Reinhard Mey und eigenen Stücken diesen Liedergottesdienst. Musikalisch begleitet wird er dabei von Arnd Bröker (Bass). Beginn ist um 19 Uhr im überdachten Open-Air-Gelände gegenüber dem Rathaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1