Bobstadt. Staatskönige waren Jahrtausende lang Normalität und galten als Gott gewollt. Auch Dietrich Bonhoeffer rang mit der Frage nach der Obrigkeit. Ein Liedergottesdienst am Sonntag, 9. Mai, in Bobstadt (evangelische Kirche) folgt Spuren von Herrschaftskritik in der Heiligen Schrift. Umrahmt wird der Gottesdienst mit Liedern zum Thema. Dabei sind Stücke von Johannes Falk, Joni Mitchell, Reinhard Mey und eigene von Stefan Rauch (Gitarrist, Sänger, Prädikant), Christiane Weber (Geige, Gesang) und Arnd Bröker (Bass). Der Liedergottesdienst beginnt um 10 Uhr. Die Hygienevorschriften sind einzuhalten. Voranmeldungen unter Telefon 07930/786. Bild: Michael Herzog-Klemenz

