„Liebliches Taubertal“ mit Stand vertreten

Main-Tauber-Kreis. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ startet mit seinen Werbeaktivitäten für die Saison 2022 von Mittwoch, 17., bis Sonntag, 21. November, auf der Messe „Touristik und Caravaning“ in Leipzig. In Halle 4, Stand 4A10, wird das „Liebliche Taubertal“ seine Angebote zu den Themen Fahrradfahren, Wandern, Kultur, Kulinarik, Aktiv und Gesundheit präsentieren. Fortgesetzt wird auch wieder der Kontakt zu den Medien.

In diesem Jahr wird der Tourismusverband von der Kurverwaltung Bad Mergentheim und der Stadt Lauda-Königshofen unterstützt. Das „Liebliche Taubertal“ ist seit 1990 kontinuierlich auf der Touristik und Caravaning in Leipzig präsent. Diese Kontinuität kommt auch beim Publikum gut an.

Angebote entwickelt

Die zurückliegenden Monate wurden genutzt, um die Angebote zu aktualisieren und fortzuentwickeln. Vorgestellt werden unter anderem der aktuelle Veranstaltungskalender, das neue Angebot „Waldbaden“ und das neue Schwerpunktthema für 2022 mit dem Titel „E-Bike Region“.

Während der Touristik und Caravaning in Leipzig informiert der Tourismusverband auch wieder die Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Auch hier zeigte sich in den Jahren vor Corona ein steigendes Interesse sowohl von Zeitungs- und Magazinjournalistinnen und -journalisten als auch vom Sächsischen Rundfunk. Insgesamt werden alle Themen und die Angebote der Städte und Gemeinden präsentiert.

