Liebe Gottes zu den Menschen

Schwabhausen. Er kommt immer gerne zu Besuch in seine ehemaligen Kirchengemeinden Schillingstadt, Schwabhausen und Windischbuch. Pfarrer Dr. Rudolf Landau freute sich sehr, mit seinen früheren Gemeindegliedern einen Gottesdienst feiern zu können. Zudem stellen er und seine Frau Sigrid nachmittags die von ihnen verfassten Bücher vor.

„Hiersein ist für uns beide immer wie ein Heimkommen”, betonte Pfarrer Landau in seinen Grußworten. Für ihn und seine Frau sei es wichtig, ihre Beweggründe für das Verfassen der Bücher darzulegen und einen inhaltlichen Überblick zu vermitteln, betonte er. Dankesworte richtete der Redner an die Kirchengemeinderätinnen Dana Dörzbacher und Susanne Thienel für die Vorbereitungen der Veranstaltung.

„Heilen und Gesunden” lautet der Titel des Buchs, dessen Inhalt Sigrid Landau ausführlich darlegte. Es bietet hilfreiche Empfehlungen für eine gesunde Lebensweise.

Da sie das Gefühl habe, dass Krankheiten zunehmen, möchte sie Hilfe- und Heilungsmöglichkeiten aufzeigen, so Sigrid Landau. Sehr wichtig erscheinen ihr dabei die Zusammenhänge zwischen Körper und Geist. Die Autorin sprach verschiedene Themenbereiche an. Die Wirkungsweise von Medikamenten oder Placebos gehörte ebenso dazu, wie Texte über die Bedeutung des Gesprächs und der heilsamen Worte. Ein Abschnitt des Buchs befasst sich auch damit, „Was uns krank macht – was uns heilt”. Weiter ging die Rednerin auf den Gottesglauben und den Einfluss auf die Gesundheit ein – passend zum Buch-Untertitel „Gesunden – an Leib, Seele, Geist”.

Der Glaube an die Liebe Gottes und die Hoffnung auf eine Auferstehung sind Kernpunkte des christlichen Glaubens. In den Predigten kommt dies stets zum Ausdruck. Pfarrer Landau hat in seiner langjährigen Amtszeit in den verschiedenen Gemeinden zahllose Predigten gehalten. Es war ihm nun ein Anliegen, mit seinem Predigt-Band einen Teil davon zu veröffentlichen.

Nach einer Reihe von Büchern aus seiner Feder sei dies nun das letzte, erklärte er. „Ich wollte gerne sehen seine Macht und Herrlichkeit”, lautet der Titel. Ein zentrales Thema des Bandes ist die Liebe Gottes zu den Menschen, seine Güte und seine Barmherzigkeit. Die Sehnsucht nach diesem Gottesgeschenk nicht aus den Augen zu verlieren, war Landaus Wunsch an die Zuhörer. Mit dem Dank an Finn Appel und Alexander Pfeil für die musikalische Umrahmung endete die interessante Buch-Vorstellung. gege