Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bundestagswahl am 26. September - Kandidat Dominik Leuser (Die Partei) stellt sich vor / Ein „total netter Typ“ in einer „sehr guten Partei“ Leuser von Die Partei hat den Masterplan für den Weltfrieden

Was sind die Ziele der Parteien, was wollen die Bewerber? Um das zu klären, haben die Fränkischen Nachrichten den neun Direktkandidaten gleichlautende Fragen gestellt. Ihre Antworten veröffentlichen wir in loser Folge.