Boxberg geht bei der Bürgermeisterwahl in die Verlängerung – das gab es seit der Gemeindereform 1973 noch nie. Man muss schon ins 19. Jahrhundert zurückgehen, um ein Beispiel zu finden.

Boxberg. Zum 1. Januar 1973 schlossen sich zwölf Gemeinden zur neuen Stadt Boxberg zusammen. Oskar Stapf, seit 1946 Bürgermeister, wurde Amtsverweser. Als 13. Stadtteil sollte Oberschüpf im August 1974 folgen. Schillingstadt wollte auch nach Boxberg, doch die Landesregierung wies die Ortschaft Ahorn zu.

Zipperle setzte sich 1973 durch

Die erste Bürgermeisterwahl der neuen Gesamtstadt fand am 11. März 1973 statt. Bewerber waren der Verwaltungsamtmann Franz Zipperle und der Oberleutnant Horst Schütz. Die öffentliche Kandidatenvorstellung im Boxberger Schulzentrum leitete Robert Welz als Amtsverweser-Stellvertreter.

Nach Auszählung der Wahlzettel kam Zipperle auf 64,5 Prozent der Stimmen, Schütz auf 34,7 Prozent. Boxberg hatte seinen ersten neuen Rathaus-Chef. Mit 25 Jahren war er zugleich der jüngste Bürgermeister in ganz Baden-Württemberg.

Acht Jahre später erhitzte die geplante Daimler-Benz-Teststrecke die Gemüter. Amtsinhaber Zipperle warb nachdrücklich für das Großprojekt. Gegen ihn trat Gewerbeschulrat Walter Rukaber an, der Vorsitzende des Bundschuh-Vereins. Erstmals fand die öffentliche Kandidaten-Vorstellung in der großen Umpfertalhalle statt.

Biologischer Landbau und Daimler-Teststrecke wurden zu Hauptthemen des Abends. Dabei schoss der dritte Bewerber, Kaufmann Johannes Reinders, den „Vogel“ ab: er warb für Biogas, nannte „Boxberger Kuhscheiße ein Geschenk des Himmels“, und warnte vor einem angeblich geplanten Atommüll-Zwischenlager im Boxberger Raum. Das Wahlergebnis, auch Stimmungstest über die Haltung zur Teststrecke, war eindeutig: Zipperle bekam 79,1 Prozent der Stimmen, Rukaber 20,3 Prozent und Reinders 0,6 prozent.

Acht Jahre später standen fünf Kandidaten auf dem Wahlzettel: der Bischöfliche Finanzamtmann Hubert Michel, Gemeindeamtmann Gert Scheermaier, der Organisator und Bürgerreferent Norbert Müller, Kreisinspektor Willi Schmitt und Stadtamtsrat Horst Hollenbach. Die Bevölkerung war über das Teststrecken-Projekt noch tief zerstritten. Das Bundesverfassungsgericht hatte inzwischen die Enteignung der Bundschuh-Bauern aufgehoben, aber die Stuttgarter Weltfirma hatte den Standort Boxberg noch nicht aufgegeben.

Hollenbach überraschte

So war das Interesse bei der Bewerber-Vorstellung sehr groß: schon eine Viertelstunde vor Beginn war in der dichtbestuhlten Umpfertalhalle kein Platz mehr zu ergattern. Die Veranstalter mussten das letzte Drittel der Halle öffnen. Das Publikum hockte auf Turnmatten und kauerte auf Barrenstangen.

Der erwartete heiße Schlagabtausch blieb allerdings aus. Die Teststrecke war kein Thema, und Patentrezepte für Arbeits- und Ausbildungsplätze gab es auch nicht. Man rechnete mit einem zweiten Wahlgang. Doch am Abend des 19. Februar 1989 stand die Überraschung fest: Kandidat Hollenbach erhielt auf Anhieb die absolute Mehrheit: Mit 59,2 Prozent der Stimmen ließ er die Mitbewerber Michel (13,5 Prozent), Schmitt (13,3 Prozent), Müller (11,3 Prozent) und Scheermaier (2,5 Prozent) deutlich hinter sich.

Die vierte Boxberger Bürgermeisterwahl fand am 2. Februar 1997 statt. Amtsinhaber Hollenbach siegte souverän mit 96 Prozent der Stimmen. Die Dauerkandidaten Werner Tereba (0.9 Prozent) und Harald Reindl (2,9 Prozent) hatten nicht den Hauch einer Chance.

Kremer gewann 2005 deutlich

Eine klare Sache wurde auch die nächste Wahl, bei der sich drei Bewerber um Hollenbachs Nachfolge bewarben. Diplom-Verwaltungswirt (FH) Christian Kremer, zuvor schon im Vorzimmer des Bürgermeisters, holte am 20. Februar 2005 mit 93,1 Prozent der Stimmen einen souveränen Sieg vor Physiotherapeut Torsten Naims (5,3 Prozent) und Dauerkandidat Tereba (1 Prozent).

Die sechste Wahl um die Rathaus-Leitung wurde wieder spannender. Erstmals kandidierte eine Frau aus dem Boxberger Gemeinderat, die Dipl. Finanzierungs- und Leasingwirtin Vera Herzog. Im sehr engagierten Wahlkampf gab es in allen Stadtteilen öffentliche Bürgergespräche, wurde neben Zeitung, Amtsblatt und Flyern erstmals auch das Internet als Info-Bühne genutzt. Am 24. Februar 2013 erhielt Kremer 60,1 Prozent der Stimmen, Herzog 38,9 Prozent Zustimmung. Keine Rolle spielte Dauerbewerber Michael König (0,6 Ptozent).

Blick ins 19. Jahrhundert

Die letzte Boxberger Bürgermeisterwahl ohne Sieger fand im 19. Jahrhundert statt. Im Februar 1891 war Amtsinhaber Landwirt Georg Kraft gestorben. Die Behörden ordneten eine rasche Neuwahl an. Damals waren nicht die Einwohner (und schon gar nicht Frauen) wahlberechtigt. Wählen durften die (durchweg männlichen) Mitglieder von Bürgerausschuss und Gemeinderat. Boxbergs Gemeinderat stellte Kaufmann Wilhelm Thoma auf. Sein Geschäftskonkurrent Wolfert erreichte die Aufstellung von Apotheker Graf. Ein befähigter Landwirt war nicht in Sicht. Am 23. Februar 1891 kam es zur Wahl, dann nochmals am 9. und am 23. März. „Jeder erhielt 15 Stimmen. Thomas Bruder, der Löwenwirt, hat nicht gewählt, so verlief die Wahl dreimal, keiner wich“, schildert Adam Storch in seinen Erinnerungen. Auf Vorschlag von Oberamtmann Jung ernannte dann das Karlsruher Innenministerium im Mai 1891 den Schneidermeister Storch „auf die Dauer von zwei Jahren zum Bürgermeister“.

Ein vortrefflicher Vorschlag: Storchs größte Erfolge waren, dass er die Entscheidungen zur Wiedererrichtung des Bezirksamtes in Boxberg und zum Bau des Bezirksspitals erwirkte. Im März 1893 wurde dann Landwirt Heinrich Wissinger als einziger Kandidat mit 20 Stimmen regulär zum Bürgermeister gewählt.