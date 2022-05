Leichtathletik-Abteilung sucht dringend Trainer

Assamstadt. Nachfolgend ein Blick auf die Abteilungen des TSV Assamstadt. Fußball: Im Nachwuchs arbeiteten 23 Coaches in elf Teams. Dazu verfügten die drei Aktivenmannschaften über 56 Kicker und für den TSV Assamstadt seien sieben Referees an der Pfeife tätig. Rainer Marschick werde das Coaching der ersten Mannschaft ab der kommenden Saison übernehmen und auch sonst werde es im Trainerstab die eine oder andere Veränderung geben. Die Flutlichtanlage soll auf LED umgerüstet werden und für 2023 sei die Realisierung eines Soccer-Courts geplant. Mit Andreas Rupp wurde ein neuer Abteilungsleiter gewonnen. Turnen/Badminton: Hier ist für jedes Alter etwas geboten, in sämtlichen Turngruppen wolle man wieder durchstarten, neue Teilnehmer seien jederzeit willkommen. Wie in den anderen Abteilungen auch, werde es zunehmend schwieriger, Übungsleiter und Betreuer zu finden. Tischtennis: In drei Teams seien 26 Sportler aktiv, ein Jugendteam gebe es nicht, dies bereite Sorgen. Tennis: Nachdem man im letzten Jahr nur mit drei Teams am Start war, die alle den Titel holten, seien es in der aktuellen Medenrunde je fünf Mannschaften bei Erwachsenen und im Nachwuchs. Man hoffe auf genügend Engagement der Mitglieder, um am Ball zu bleiben. Volleyball: Zwei Drittel der 89 Mitglieder seien aktiv, davon erfreulich viele Jugendliche. Das Training unter der Woche soll jetzt wieder richtig ins Rollen kommen, Beachturniere seien geplant. Leichtathletik: Derzeit stünden nur drei Trainer zur Verfügung, es werden dringend weitere gesucht, um den Übungsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Sportabzeichen: Die Zahl der abgelegten Sportabzeichen schnelle wieder nach oben, gegenüber 2020 habe es schon eine klare Steigerung gegeben. In Sachen Übungsleiter sei man gut bestückt. Gesamtjugend: 2021 habe es wenig Aktivitäten gegeben, das solle sich jetzt wieder deutlich ändern. Die Ausübung des Sports sei für den Nachwuchs schon deshalb wichtig, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Derzeit seien mehr als 300 Kinder und Jugendliche in der Nachwuchsabteilung tätig. tsv

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1