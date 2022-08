Laster brannte auf der a81 bei Boxberg vollständig aus

Boxberg. Ein Lkw geriet am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 bei Boxberg in Vollbrand .

Der 72-jährige Fahrer war gegen 3 Uhr mit seinem Gespann in Richtung Heilbronn unterwegs, als plötzlich im vorderen Bereich des Fahrzeugs ein Feuer ausbrach. Der Kraftfahrer konnte seinen Lkw samt Anhänger noch auf den Standstreifen lenken, bevor er das Führerhaus unverletzt verlassen musste.

Die eingetroffenen Feuerwehren, welche mit 62 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort waren, konnten den Anhänger während der Löscharbeiten abkoppeln, so dass dieser keinen Schaden davon trug. Der Laster brannte vollständig aus und es entstand ein Sachschaden von zirka 100 000 Euro.

Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn musste zwischen der Anschlussstelle Ahorn und Boxberg vollständig gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauern vor aussichtlich bis in die Mittagsstunden an.

