Langjährige verdiente Mitglieder gebührend verabschiedet

Kupprichhausen. Eine richtungsweisende Entscheidung für die Zukunft der katholischen Frauengemeinschaft prägte die Hauptversammlung. Wie Lieselotte Scheck vom Leitungsteam ausführte, waren aufgrund der Pandemie nur wenige Aktivitäten möglich.

Auch wenn die Aktivitäten eingeschränkt waren, berichtete Inge Bauer doch über einiges an Aktivitäten. Im Rahmen der Möglichkeiten wurden Adventsfeiern, Wallfahrerbewirtung, Kreuzweg und Maiandachten, Weltgebetstage der Frauen, Besinnungstage durchgeführt. Aber auch in Aktivitäten der Vereinsgemeinschaft wie Grünkernfest 2019 und Gemeindefasching 2019 und 2020 war man engagiert. Auch wenn die Gemeinschaftspflege in dieser Zeit etwas zu kurz kam, hatte man sich im Leitungsteam für alle Mitglieder in der Vorweihnachtszeit der beiden Pandemiejahre eine Überraschung einfallen lassen und sie mit einem persönlichen Besuch und einer Aufmerksamkeit bedacht.

Über die finanzielle Situation berichtete Tanja Baumann. Dank einiger Spenden und verminderten Ausgaben wurde der Kassenbestand stabil gehalten. Dass die Kassengeschäfte sauber und gewissenhaft geführt wurden, bestätigten Kassenprüfer Wilma Weiß und Hedwig Appel. Auf Antrag von Wilma Weiß erteilte die Versammlung der Kassiererin einstimmige Entlastung.

Für ihre langjährige Arbeit im Vorstands-und Leitungsteam ehrte Lieselotte Schenk drei Mitarbeiter und verabschiedete sie. Marianne Kilian war von 1995 bis 2012 Kassenführerin und bis 2022 Mitglied des Leitungsteams. Reinhilde Hehn gehörte seit 1997 bis 2022 dem Leitungsteam an. Gemeinsam hatte sie auch den Zähldienst für das Kücheninventar im Dorfgemeinschaftshaus ehrenamtlich übernommen. Insgesamt 47 Jahre war Gisela Hönninger in Führungspositionen der Frauengemeinschaft aktiv. Von 1975 bis 1984 als Vorsitzende und von 1984 bis zur Neuordnung des Führungsteams der Frauengemeinschaft 1997 zweite Vorsitzende. Danach bis 2022 führendes Mitglied. Liselotte Schenk dankte den ausscheidenden Mitgliedern für ihr beispielhaftes Engagement.

Die Grüße der Pfarrgemeinde sowie von Pfarrer Edgar Wunsch und den Seelsorgern der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn übermittelte Pfarrgemeinderatschef Karsten Hellinger. Es sei gut zu wissen, stets jemand an seiner Seite zu haben. Ausführlich erläuterte er die Notwendigkeit einer Entscheidung über die künftige Neuausrichtung der Vereinsform. Aufgrund Neuregelungen des Umsatzsteuergesetzes sei die Fortführung der Frauengemeinschaft in der jetzigen Form nur möglich, wenn die Frauengemeinschaft Mitglied des Bundes- und Diözesanverbandes (KFD) werde, wobei die Finanzhoheit auch bei der kirchlichen Verrechnungsstelle liege. Wollte man auch künftig die Selbständigkeit und damit auch die Finanzhoheit behalten, wäre eine Vereinsgründung mit eigenem Namen notwendig. Abschließend wurde der einstimmige Beschluss gefasst, die Frauengemeinschaft auch künftig als eigenständige Kirchengruppe innerhalb der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn zu erhalten. Über die neue Namensgebung sollte der Pfarrgemeinderat entscheiden.

Die Grüße der Ortsverwaltung und der Vereinsgemeinschaft übermittelte Ortsvorsteherin Karin Körner. Es wäre erfreulich, wenn sich auch künftig wieder engagierte Mitglieder für den Zähl- und Ordnungsdienst im DGH finden ließen. Auch Mitarbeiter im Leitungsteam seien jederzeit willkommen. Mit einem gemeinsamen Marienlied und der Hoffnung auf eine weiterhin gute Gemeinschaft fand die Generalversammlung ihren Abschluss. prewe

