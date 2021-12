Land fördert Projekt in Boxberg

Tauberbischofsheim/Boxberg. Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha hat knapp 3,6 Millionen Euro für den Ausbau von Behinderteneinrichtungen und für weitere Inklusionsvorhaben im Land freigegeben. In den Genuss der Förderung kommt auch der Caritasverband im Tauberkreis. Für den Ersatzneubau eines Wohnhauses in Boxberg zur Dezentralisierung von 751 436 Euro aus der Ausgleichsabgabe sowie 476 873 Euro aus Haushaltsmitteln des Landes. Zudem gibt es einen Zuschuss von 178 733 Euro für den Neubau für die Seniorenbetreuung ebenfalls in Boxberg. Ausgleichsabgabemittel sind Abgaben von Betrieben, die mehr als 20 Arbeitsstellen anbieten, aber nicht die gesetzlich vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen (fünf Prozent der Belegschaft) beschäftigen.

„Unser Ziel ist klar: Menschen mit Behinderungen sollen in Baden-Württemberg selbstbestimmt ihr Leben gestalten können. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf gemeindenahem Wohnen und inklusivem Arbeiten. Die von uns geförderten Einrichtungen erleichtern es Menschen mit Behinderungen, besser an der Gesellschaft teilzuhaben und ihr Leben unabhängiger führen zu können“, sagte Minister Lucha am Dienstag in Stuttgart. smbw