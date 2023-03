Kurzweilige Stunden in der Boxberger Umpfertalhalle verbracht

Boxberg. Nach drei Jahren pandemiebedingter Abstinenz, konnten sich die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Boxberg wieder zum gemeinsamen Seniorennachmittag treffen und zur großen Freude von Bürgermeisterin Heidrun Beck fanden beinahe 300 Teilnehmer, die das 70. Lebensjahr vollendet hatten, den Weg in die Umpfertalhalle. Umsorgt von den Schülern der neunten Klasse und den Lehrern der Verbundschule Umpfertal erlebten die betagten Einwohner der Gesamtstadt einige unbeschwerte Stunden. Für den musikalischen Rahmen sorgten Pater Bernard, die Flötengruppe der Umpfertalschule und die Kinder des Kindergartens Boxberg zusammen mit der ukrainischen Schülerin Daria Onyschchük, der Jugendkapelle des Musikvereins Umpfertal, dem Oberstufenchor und dem Lehrerchor der Verbundschule Umpfertal. Durch das Programm führte Schulleiter Andreas Böhrer. Für den reibungslosen Ablauf und die Organisation im Vorfeld der gelungenen Veranstaltung, waren Lena Maier vom Rathaus und Schulsekretärin Tanja Hellinger mit den Ortsvorstehern verantwortlich.

Bürgermeisterin heidrun Beck brachte ihre große Freude darüber zum Ausdruck, dass nach dreijähriger Coronapause endlich wieder ein Seniorennachmittag der Gesamtstadt Boxberg stattfinden kann. Der Nachmittag sollte zum gegenseitigen Kennenlernen, zum Gedankenaustausch und zur Auffrischung aller Erinnerungen dienen. Die von ihr vorgetragene Lesegeschichte „Der schwarze Punkt“ handelte von einem Überraschungstest. „Unser Leben“, so Heidrun Beck, „ist ein Geschenk, das wir mit Liebe und Sorgfalt hüten sollten und es gibt eigentlich immer einen Grund zum Feiern, genau wie sich die Natur jeden Tag erneuert. Die dunklen Flecken sind im Vergleich zu allem sehr klein, aber sie beschäftigen und trüben unseren Geist“.

Als Gastrednerin ergriff die ehemalige Europaabgeordnete, Dr. Renate Heinisch, das Wort. Vor mehr als 45 Jahren begann sie im Main-Tauber-Kreis als damalige Elternvertreterin mit ihrer Arbeit auf dem Sektor der Bildungspolitik, der sie auch heute noch beschäftigt. Gute Bildung für die heranwachsende Generation sei ihr auch aktuell ein großes Anliegen, so die Rednerin, weshalb sie bei den Seniorinnen und Senioren für die Beteiligung an einem Volksantrag werbe, der die Einführung des neuen neunjährigen Gymnasiums in Baden-Württemberg durch das G 9-Gesetz regeln soll.

Bürgermeisterin Heidrun Beck ehrte auch die ältesten Teilnehmer. Einen Blumenstrauß gab es für die mit 100 Jahren älteste Teilnehmerin, Pia Böres, aus Angeltürn, Emma Blesch (98) Boxberg, Brigitte Geißler (97) Wölchingen, Elfriede Eckert (97) Epplingen, Frieda Kuch (95) Schweigern, Theresia Neixler (93) Schweigern, Erna Weiland (93) Oberschüpf, Edith Eck (92) Boxberg, Helga Hemmrich (91) Uiffingen, Erna Riegler (90) Wölchingen, Elsbeth Kunz (90) Boxberg, Alois Adelmann (90) Boxberg und Elsa Schwarz (90) Boxberg. pal