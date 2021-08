Kupprichhausen: Musikalischer Frühschoppen am Spielplatz geplant

Kupprichhausen. Erstmals nach der Coronapause veranstaltet der Musikverein Kupprichhausen am Sonntag, 29. August, am Spielplatz und Sportgelände in Kupprichhausen seinen musikalischen Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück und traditioneller Blasmusik. Beginn ist um 10 Uhr. Das Konzert findet im Freien unter Einhaltung der geltenden Coronabestimmungen statt. Alle Freunde zünftiger Blasmusik sind zu diesem musikalischen Frühschoppen willkommen. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Bild: Musikverein

