Kunst-Andacht zur Pandemie

Unterschüpf. Krisen sind Widerfahrnisse, in denen immer ein Überschuss an Sinn bleibt, der sich den Deutungen entzieht. Die Pandemie ist solch ein Widerfahrnis, in der Klimakrise entspringende Flutkatastrophen und das Ereignis eines Krieges auch. Man kann sie mit dem Philosophen Bernhard Waldenfels als „pathische Impulse“ beschreiben. Sie bilden Herausforderungen, sich in stets neuen Anläufen auf die Suche nach Sinn zu machen.

Das kann man von Künstlerinnen wie Margit Müller lernen. Die Dainbacher Künstlerin hat die Corona-Krise in eindrücklichen Bildern verarbeitet. Bei ihr werden Gestaltprozesse sichtbar, die wiederholte Verwerfungen spüren lassen. In der Begegnung mit ihrer Kunst entstehen mehr Fragen als Antworten. Eine im eigentlichen Sinne religiöse Haltung wird in ihrer Kunst deutlich. In der Passionszeit zeigt die Kulturkirche Unterschüpf eine Auswahl von Margit Müllers Bildern an der Unterschüpfer Kirche. Das jeweilige Bild steht auf einer Staffelei geschützt im offenen Eingang der Kirche, die Andacht findet auf dem Kirchplatz davor statt. Orgelklang ist aus der Kirche zu hören.

Ein Bild des „Coronazyklus“ der Künstlerin Margit Müller. © Müller

Das Bild kann im Anschluss dann aus der Nähe betrachtet werden. Margit Müller steht zu Gesprächen bereit. Auf Eintritt wird verzichtet, aber um Spenden, die vollumfänglich der Künstlerin zugutekommen, sind erwünscht. Termine: sonntags, ab 6. März (Invokavit) bis einschließlich 15. April (Karfreitag) jeweils 15. Bei starkem Regen findet die Kunst-Andacht dann in der Kirche statt.

