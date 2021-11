Künftig wird auch Gemeinde Ahorn mit betreut

Boxberg. In seiner Sitzung am 26. November 2018 stimmte der Gemeinderat der Einrichtung und Finanzierung eines Familienzentrums in Boxberg durch das Diakonische Werk im Main-Tauber-Kreis zu. Bereits am 31. Januar des folgenden Jahres wurde eine Kooperations- und Zuwendungsvereinbarung zwischen dem Diakonischen Werk, der evangelischen Kirchengemeinde und der Stadt Boxberg unterzeichnet und am 27. Juni 2019 wurde das Familiennetzwerk eröffnet.

Das Netzwerk bietet einen niederschwelligen Zugang zu Begegnungs-, Beratungs- und Unterstützungsangeboten an. Es ist ein Ort der Vernetzung und Begegnung der verschiedenen Akteure, Zielgruppen und Generationen. Es gibt Bildungs- und Qualifizierungsangebote für Familien in unterschiedlichen Formen. Damit unterstützt und ergänzt das Familiennetzwerk die bereits bestehenden Angebote und Aktivitäten.

Finanziert wurde bisher eine zehnprozentige Stelle, die sich überwiegend um die Koordination der bestehenden und neu entwickelten Angebote kümmert, durch die Senkung der Kreisumlage um 0,2 Prozentpunkte, eine Anschubfinanzierung durch die Evangelische Landeskirche in Baden in Höhe von jährlich 10 000 Euro für den Zeitraum von vier Jahren, sowie einem Eigenanteil der Stadt Boxberg. Als Dauerlösung ist dieser Stellenumfang jedoch deutlich zu gering. Daher hat der Main-Tauber-Kreis eine neue Landkreisförderung aufgelegt, die eine Stellenaufstockung ermöglicht.

Auf der Grundlage der Landkreisförderung wird die Erhöhung des bisherigen Stellenanteils der Koordinierungskraft von zehn Prozent auf 60 Prozent zum 1. April 2022 möglich, wobei von der neuen Stelle sowohl Boxberg als auch die Gemeinde Ahorn betreut würden. Die Stellenanteile verteilen sich mit 35 Prozent auf Boxberg und 25 Prozent auf Ahorn. Beide Kommunen müssten das erweiterte Netzwerk mit einem Zuschuss unterstützen. Entsprechend muss auch der bestehende Beirat um Ahorner Mitglieder ergänzt werden. Mit der Ausweitung verbunden wird auch eine regelmäßige Präsenz der Koordinierungsstelle und eine Erhöhung der Beratungsstunden sein. Die Kosten für die Stadt Boxberg belaufen sich auf zirka 1230 Euro im Monat, wie in der Gemeinderatssitzung am Montag bekannt wurde.

Wolfgang Pempe, Mitarbeiter des Diakonischen Werks, stellte die wesentlichen Inhalte und das Aufgabengebiet des Familiennetzwerks Boxberg nochmals vor wobei er betonte, dass eine Kooperation mit der Gemeinde Ahorn rein verwaltungstechnisch der sinnvollste Weg sei. Grundsätzlich zeigten sich die Stadträte in ihren Wortmeldungen mit der Idee der Einrichtung, der vorteilhaften Auswirkung auf die Gemeinden selbst und der finanziellen Beteiligung einverstanden.

Es wurde aber auch moniert, dass die Arbeit des Familiennetzwerkes im Gremium und in der Öffentlichkeit noch zu wenig bekannt sei.

Mit dem mehrheitlich gefassten Beschluss machte der Boxberger Gemeinderat am Montag den Weg für eine weitere finanzielle Unterstützung des Familiennetzwerks frei. 2024 soll das Thema dann erneut auf die Tagesordnung kommen, denn dann wird sich auch der Kreistag des Main-Tauber-Kreises wieder mit der Frage der finanziellen Unterstützung befassen.