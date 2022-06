Pülfringen. Mit einem kleinen Fest am Feuerwehrhaus werden die Musiker aus dem Königheimer Gemeindeteil Pülfringen am Samstag, 18. Juni, und Sonntag, 19 Juni, den Sommer begrüßen. Ab 19 Uhr spielen die Pülfringer Musiker vor der Scheune Querbeet auf. Am Sonntag ab 10.30 Uhr wird das Weißwurstfrühstück von den „Tauberfranken-Musikanten“ musikalisch begleitet. Bild: Musikverein

