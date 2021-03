Boxberg/Ahorn. Die Stadt Boxberg richtet in Zusammenarbeit mit der Stadt-Apotheke Boxberg, dem DRK- Ortsverein Boxberg sowie der Sozialstation Boxberg ein kommunales Testcenter für kostenlose Schnelltests in der Umpfertalhalle Boxberg, Kirchweg 2, für Bürger aus Boxberg und Ahorn ein.

Termine

In der Karwoche können zunächst an den folgenden Tagen Termine gebucht werden: Montag, 29. März und Mittwoch, 31. März, jeweils von 18 bis 20 Uhr; Karsamstag, 3. April, von 10 bis 12 Uhr.

In der Osterwoche ist die Anmeldung möglich für: Mittwoch, 7 April, und Freitag, 9. April heweils von 18 bis 20 Uhr

In den darauffolgenden Wochen finden die Testungen immer wie folgt statt: montags, mittwochs und freitags von 18 bis 20 Uhr.

Eine vorhergehende Terminvereinbarung ist zwingend notwendig.

Um den bestmöglichen Ablauf zu gewährleisten, werden keine Tests ohne vorherige Anmeldung durchgeführt. Die Terminvergabe erfolgt bevorzugt online über das Buchungsportal: www.testcenter-boxberg.de

Anmeldungen

An die im Anmeldeprozess angegebene E-Mail-Adresse wird daraufhin eine Terminbestätigung inklusive Einverständniserklärung ausgestellt, welche ausgedruckt und unterschrieben zum gebuchten Termin mitzubringen ist.

Anmeldungen von Personen ohne Internetzugang beziehungsweise E-Mail-Adresse werden für die Bürger*innen aus Boxberg bei der Stadtverwaltung Boxberg, Telefon 07930/60511, entgegengenommen: Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr sowie Montag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr;

Für die Bürger*innen aus Ahorn bei der Gemeindeverwaltung Ahorn, Telefon 06296/ 92020, Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 18.00 Uhr

Zu beachten ist , dass die telefonische Anmeldung nur von Personen ohne Online-Zugang genutzt werden sollte, da sowohl die manuelle Aufnahme der Personalien als auch das Bereitstellen des Testergebnisses auf diesem Weg mehr Zeit beansprucht.

Wer kann sich wie oft testen lassen? Grundsätzlich werden nur Personen getestet werden, die symptomfrei sind. Wer bereits Symptome einer Coronavirus-Infektion zeigt (hauptsächlich trockener Reizhusten, Fieber, Abgeschlagenheit, Atembeschwerden und/oder Geschmacks- beziehungsweise Geruchsveränderungen), wendet sich direkt an den Hausarzt oder die Hausärztin oder das Gesundheitsamt.

Davon abgesehen kann sich Jede und Jeder – ohne weitere Einschränkungen – kostenlos mindestens einmal wöchentlich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen.

Testablauf

Damit sich immer möglichst wenig Menschen gleichzeitig bei und in der Umpfertalhalle aufhalten, wsollte man rechtzeitig, aber nicht zu früh zum vereinbarten Termin erscheinen (maximal zehn Minuten vorher).

Zum Testtermin wird das Tragen einer FFP 2 Maske ausdrücklich empfohlen. Bei der Anmeldung sind das unterschriebene Anmeldeformular sowie ein Ausweis mit Lichtbild (zum Beispiel Personalausweis) vorzulegen.

Es werden patientenfreundliche nasale Abstriche durchgeführt, bei denen das Teststäbchen nur circa zwei bis 2,5 Zentimeter in den vorderen Nasenbereich eingeführt wird.

Im Falle der regulären Online-Anmeldung verlassen die Getesteten das Testcenter daraufhin ohne weitere Wartezeit und erhalten etwa 20 Minuten später das Testzertifikat an die hinterlegte E-Mail-Adresse.

Wer sich hingegen telefonisch über die Stadtverwaltung oder Gemeindeverwaltung angemeldet hat, muss vor Ort warten, bis das Ergebnis ausgewertet und die Bescheinigung ausgestellt ist.

Was tun bei einem positiven Ergebnis? Sollte ein Testergebnis positiv ausfallen, muss sich die betreffende Person umgehend in Quarantäne begeben und mit dem Gesundheitsamt und/oder Hausarzt Verbindung aufnehmen. Auch vom Testzentrum wird das Ergebnis an das Gesundheitsamt übermittelt. Von dort wird die PCR-Testung veranlasst.

Sonderaktion für Wahlhelfer

Für die Wahlhelfer, die am Sonntag ehrenamtlich tätig sind, wird am Samstag, 27. März, von 18 bis 20 Uhr das Testcenter geöffnet. Auch hier ist ein Voranmeldung unter www.testcenter-boxberg.de erforderlich.