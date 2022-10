Konzertabend und Musikgottesdienst in Boxberg

Boxberg. Ein Konzertabend und ein Musikgottesdienst mit Waldemar Grab findet am Wochenende in Boxberg statt.

Am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr steht das bebilderte und von Waldemar Grab moderierte Konzert unter der Überschrift „Ich bin fasziniert!“.

Waldemar Grab kommt am Wochenende nach Boxberg. © Hoffnungsträger

Am Sonntagmorgen um 10 Uhr wird der ehemalige Weltenbummler und Pianist einen Musik- und Predigtgottesdienst zum Thema „Wenn 5 Sterne nicht genügen . . .“ gestalten. Nach den Veranstaltungen besteht Gelegenheit, den Gast bei einem kleinen Imbiss näher kennenzulernen.

Waldemar Grab, Jahrgang 1962, Verlagskaufmann, Journalist, war von 1976 bis 1982 Chefsteward der Regierungsmaschine unter Altbundeskanzler Helmut Schmidt und dem Minister des Auswärtigen, Hans-Dietrich Genscher. Er flog rund sieben Jahre mit ihnen und den höchsten Staatsgästen der Welt – um die Welt.

Hobby zum Beruf gemacht

Er war im Einkaufscenter-Management tätig, Assistent eines Bundestagsabgeordneten, Redenschreiber verschiedener Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sowie von 1994 bis 2000 Präsident des Deutschen Pianistenverbands. Waldemar Grab machte sein Hobby zum Beruf und spielte als Pianist für Stargeiger André Rieu in Holland und TV-Produzent Wolfgang Rademann in Berlin, stand mit vielen großen und kleinen Stars auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“.

Von 1998 bis 2004 war er in rund 100 Weltreisen auf See, 87 davon als „Showpianist“ auf dem ehemaligen ZDF-Traumschiff MS „Deutschland“.

2002 entschied sich der Liedermacher und Buchautor nach langen Umwegen über verschiedene asiatische Religionen über das Lesen einer Bibel für den Glauben an Jesus Christus. Diese Entscheidung prägte ihn so stark, dass er den Traumberuf aufgab und an diversen Bibelschulen Theologie studierte. Heute schreibt er keine Schlager mehr, sondern komponiert christliche Lieder.

Waldemar Grab leitet seit 2006 das Missions- u. Sozialwerk Hoffnungsträger in Hartenfels/Westerwald, das er noch während des Studiums mit 20 Freunden gründete. In über 200 Veranstaltungen pro Jahr reist er durch die christlichen Gemeinden in Europa, um die „Frohe Botschaft“ auch tatsächlich als solche zu verkünden. In seinen Konzert- und Vortragsabenden berichtet Waldemar Grab kurzweilig davon, dass es noch mehr gibt im Leben als ein dauerhaftes Leben im „5-Sterne-Plus“-Status. In den humorvollen und bebilderten Konzerten reicht das Repertoire von Klassik bis Jazz und die Veranstalter versprechen einen kurzweiligen Musikabend mit Tiefgang.