Unterschüpf. Ob französische Chansons, Reggae oder Soul aus Afrika, die italienische Lyrik eines Angelo Branduardi, spanische Gitarrenläufe, amerikanischer Rap, weltweiter Blues & Rock der letzten Jahrzehnte, keltische Geige, deutsche, portugiesische oder kurdische Klänge, die Band „Tonart“ will am 3. Juli ihr Publikum mit ungeheurer musikalischer und sprachlicher Weite faszinieren und zur Verständigung der Kulturen beitragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter dem Motto: Better World Soul Music gastieren Christiane Weber (Geige / Gesang), Stefan Rauch (Gesang / Gitarren), Steve Schmidt (Drums), Arnd Bröker (Bass) und als Gastmusikerin Elisa Frank (Gesang / Geige) in der Kulturkirche in Unterschüpf. Musik, als sozialer Klebstoff, die mit all ihren Facetten Glücksmomente erleben lässt, hat die Kraft Menschen zu verbinden. Sie kann mit ihrer Sprache Mauern und Grenzen überwinden und lässt sich durch Vorbehalte nicht aufhalten.

Das Konzert der Vielfalt am 3. Juli in der Kulturkirche beginnt um 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Pläreservierung unter https://ekschuepfergrund.church-events.de Es gelten die jeweils aktuellen Hygienevorschriften.