Konstruktiven Umgang mit Konflikten und Gewalt gelernt

Boxberg. Sie sitzen im Kreis auf dem Boden, fest untergehakt und halten zusammen. Von außen ziehen vier Jugendliche mit Anstrengung am Sitzkreis, um diesen zu zerpflücken. Es ist Konfirmationsvorbereitung im evangelischen Gemeindehaus, Friedensstifter-Training um ganz genau zu sein.

Die 24 Jugendlichen aus allen Boxberger Gemeinden, sowie Dainbach, Neunstetten und Assamstadt erfahren durch dieses erlebnispädagogische Spiel Zusammenhalt im wahrsten Sinne des Wortes. Darüber hinaus messen sie ihre Kräfte, erfahren ihre Grenzen, kurzum sie nehmen sich selbst wahr. „Jeder hat hier die Möglichkeit stopp zu sagen, im Gegensatz zur realen Alltagssituation“, erklärt Stefan Maaß, Friedensbeauftragter und Landesjugendreferent der evangelischen Landeskirche. Er ermutige und befähige die jungen Menschen in diesem zweitägigen, speziell auf das Alter von 13 bis 16 Jahren entwickelten Work-Shop sich gemäß dem Schriftwort „Selig sind die, die Frieden stiften“ für diesen einzusetzen.

Inhalte wie Gewalt definieren und erkennen, ob wortgewaltig oder schlagkräftig, Hilfe organisieren und Gewalt überwinden werden gemeinsam erarbeitet. „Denn je klarer für mich ist, was Gewalt ist, umso leichter fällt es mir, in Gewaltsituationen zu handeln“, erklärt Maaß. Der konstruktive Umgang mit Konflikten, die angemessene Reaktion auf Beleidigungen oder Konfrontationen, ohne sich dabei selbst zu gefährden oder zum Opfer zu machen, sowie die Vermeidung von Eskalationen werden anhand von Rollenspielen, Beispielen, wenn gewünscht auch konkreten, eigenen Erfahrungen und Gesprächen behandelt. Der Lerneffekt entstehe mit der Auswertung der Angebote, die am Ende der vielen Erfahrungsprozesse erforderlich sei.

„Die intensive Energie hinterlässt bleibende Eindrücke“, beschreibt Pfarrer Philipp Hocher sein eigenes Empfinden, der gemeinsam mit Pfarrer Philipp Tecklenburg, Bezirksjugendreferent Gerald Vogt und der FSJlerin Viki Philipp als Team die Jugendlichen auf ihre Konfirmation vorbereiten.

Das Friedenstifter-Training, an dessen Ende ein Gottesdienst mit Verleihung der Friedensstifter-Zertifikate stehe, sei ein Novum hier vor Ort, berichtet Tecklenburg. Doch habe ihn das Angebot sehr angesprochen, so dass man es im Konsens mit den Teamkollegen einmal ausprobieren wollte. Mit positivem Ergebnis wie es scheint, denn trotz anstrengender Schulwoche und fortgeschrittener Uhrzeit melden sich die Jugendlichen zahlreich zu Wort, richten dies an den Referenten, diskutieren aber auch untereinander. Und was gibt es Schöneres als die positive Rückmeldung eines Teilnehmers: „Am Anfang dachte ich, das ist nicht interessant. Aber jetzt habe ich doch viel Sinnvolles gelernt.“