Konfirmation gefeiert

Schwabhausen. Sieben Jugendliche feierten in Schwabhausen ihre Konfirmation. Schon beim Abschlussgottesdienst hatten sie unter Beweis gestellt, dass sie sich in ihrer Konfirmandenzeit viele Gedanken über ihren Glauben gemacht haben. Beim Festgottesdienst eine Woche später gestalteten sie den Eingangsteil konzentriert mit. „Mündig in Glaubensfragen“, das bescheinigte ihnen Pfarrer Tecklenburg, „Menschen, die die Freiheit der Botschaft Jesu geatmet haben und sich für die Welt und ihre Mitmenschen verantwortlich einsetzten!“ Susanne Thienel überbrachte die Glückwünsche des Kirchengemeinderats und wünschte den Konfirmierten offene Augen für die großen und kleinen Wunder auf ihrem Lebensweg. Bild: Behringer

