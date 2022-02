Kompromiss stieß auf breite Zustimmung

Nach eingehenden Beratungen unter anderem bei einem Vor-Ort-Termin hat der Gemeinderat Wittighausen einstimmig dem Bauantrag für eine Erweiterung des Edeka-Frischemarktes im Ortskern von Unterwittighausen stattgegeben.

Wittighausen. Der Inhaber des Edeka-Frischemarkts, Matthias Landwehr, beabsichtigt Erweiterung und Umbau des bestehenden Gebäudes im Ortskern in Unterwittighausen. Gegen entsprechende Planungen hatten zahlreiche Bürger – vor allem aus der Nachbarschaft – Bedenken angemeldet. Als problematisch wurden insbesondere die angestrebte Gebäudehöhe und ein gegebenenfalls starker Schattenwurf sowie die zu schmale und zu steile Hofeinfahrt für den Lieferverkehr erachtet. Zudem beklagten Anwohner schon in der Vergangenheit mehrmals, dass die Brunnengasse aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens oft nur schwerlich befahrbar sei und es nachts oft zu Lärmbelastungen durch anliefernde Lkw komme.

Nachdem die Entscheidung über den Bauantrag in der vorherigen Sitzung aufgrund noch unzureichender Informationen und einiger Bedenken, die es auch im Gemeinderat gab, vertagt wurde (wir berichteten), hatte das Gremium eine Besichtigung vor Ort beschlossen, die nun durchgeführt wurde. Dabei wurden mit dem Bauherrn und dem Architekten Friedrich Zipfel aus Würzburg die Problemfelder erörtert, um gemeinsam Lösungen zu finden.

Zur Erleichterung des Anlieferverkehrs durch Lkw, welche in der Vergangenheit häufig die Königsstraße blockierten, wird zum einen von dem ursprünglich geplanten, nur vier Meter breiten Tor wieder abgesehen und die bisherige Torbreite von etwa sechs Metern beibehalten. Zusätzlich wird die relativ steile Einfahrt zum Gehsteig hin abgeflacht, um den anliefernden Lkw eine bessere Zufahrt zu ermöglichen, so dass in Zukunft nicht mehr an der Straße abgeladen werden muss.

Zum anderen wird die Höhe des Marktes, die den Planungen nach an der steilsten Stelle über elf Meter betragen hätte, um rund zwei Meter reduziert, so dass direkt benachbarte Anrainer weniger Beschattungen befürchten müssen. Einhergehend wird das vorgesehene Pultdach durch einen Formknick zu einem seitlich versetzten Satteldach abgeändert.

Ein entsprechend modifizierter Plan wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt und daraufhin von dem Gremium einstimmig befürwortet. „Es war ein guter Vorschlag, die noch offenen oder bemängelten Punkte vor Ort zu besprechen und dadurch mit gut überlegten Entscheidungen aus dem Weg räumen zu können“, resümierte Bürgermeister Wessels, der ebenso wie einige Ratsmitglieder die wertvolle Bedeutung dieses Supermarktes für die Gemeinde als wichtigen Standortfaktor unterstrich.

„Ein Kompromiss, mit dem wir alle gut gehen können“, meinte exemplarisch Ratsmitglied Michael Schinnagel. „Es zeigt, dass sich der Gemeinderat viele Gedanken gemacht hat und eine rasche Entscheidung treffen wollte, um das Unternehmen und dessen Erweiterungsabsichten zu unterstützen“, bekräftigte stellvertretend Harald Ebert, der gleichfalls die Kompromissbereitschaft des Bauherrn würdigte.

Unisono widersprachen Rat und Wessels Äußerungen aus der Bürgerschaft, dass sie negative Stimmung gegen den Supermarkt und dessen Inhaber betreiben wollten. „Wir mussten allerdings Bedenken und Ansprüche von Nachbarn mitberücksichtigen“, stellte der Bürgermeister in diesem Zusammenhang nochmals klar.

Albert Häußler forderte erneut ein Park- oder Halteverbot im Straßenbereich der Anlieferungszone. Dies gestalte sich jedoch als schwierig, da ein größerer Teil der Straße betroffen und somit die Park- oder Haltemöglichkeiten auch für Anwohner sowie für ein weiteres Ladengeschäft eingeschränkt wären, entgegnete Wessels. Man könne jedoch durch eine bessere Logistik den Rückstau der anliefernden Lkw in der Königstraße vermeiden. Ein Neubau des Frischemarktes außerhalb des Ortskerns „auf der grünen Wiese“ habe niemals zur Debatte gestanden, da einerseits die Lage im Ortskern von sehr großem Vorteil sei und andererseits ein Neubau außerhalb in dieser Größe nicht mehr genehmigt werden würde.

Laut Angaben von Inhaber Matthias Landwehr sei eine Erweiterung von gegenwärtig knapp 800 Quadratmeter Verkaufsfläche auf 1200 Quadratmeter für den Lebensmittelbereich und 300 Quadratmeter Sonderbereich insbesondere für den Gartenmarkt geplant.

Für diese Baumaßnahme seien der Abbruch des bestehenden Wohnhauses und der Scheune notwendig. Der Baubeginn werde von Architekt Friedrich Zipfel im Mai und die Fertigstellung gegen Ende dieses Jahres avisiert. Insofern könnte zum 125-jährigen Bestehen des Geschäfts, das 2023 anstehe, der Frischemarkt dann mit erweiterten Dimensionen präsentiert werden.