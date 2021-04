Boxberg. Nach dem Faschingsumzug im Februar hat sich der Jugend- und Kulturverein „Lazy Bones“ in Boxberg auch für das Osterfest im zweiten Pandemiejahr etwas einfallen lassen: Seit Ende März hingen im Mama-Muh-Pfad im Waldseilgarten Boxberg 100 Holzeier, die von ebenso vielen Kindern gepflückt werden durften. Zuhause wurden diese Eier bemalt, beklebt und in verschiedenen Arten verschönert. Nach einer Woche brachten die Kinder ihre Kunstwerke zurück. Ausgestellt wurden sie dann im Baumhaus, so dass viele Spaziergängen sie bewunderten. Natürlich gab es für die kleinen Künstler auch eine Belohnung: Eine Jury, der es wirklich schwer fiel, bei all den ideenreichen Verzierungen zu entscheiden, kürte die schönsten Eier und ermittelte somit die Sieger des Ostereier-Wettbewerbs des Vereins „Lazy Bones“.

