Klaus Hofmann kreiert mit Schnitzmesser weihnachtliche Kleinode

Schwabhausen. Die Krippe im kleinen Gärtchen vor dem grünen Eckhaus ist schon von weitem zu sehen. Vermutlich bin ich richtig. Schon winkt ein mit Arbeitsschürze gekleideter Mann mir vom Hof aus zu. Definitiv richtig. Im Gebäudeinnern reiht sich Weihnachtskrippe an Weihnachtskrippe, beschirmt von Lichterbögen, Sternen oder Engeln. Aus Baumwurzeln mit Moos bedeckt, ein Stall aus Holz oder gar eine orientalisch anmutende Stadt mit Turm und Zinnen – die Vielfalt ist unerschöpflich, eine jede ein Unikat.

Wir befinden uns im Ausstellungsraum von Klaus Hofmann, der all diese visuellen Weihnachtskreationen geschaffen hat. Unzweifelhaft hat er ein Händchen für dieses Motiv.

Fein gesetzte Schnitte

Inzwischen in der Werkstatt angekommen, fallen kleine Späne vom Ochsen, der später im Stall beim Jesuskind stehen soll. „Man kann immer noch was verbessern“, erklärt er der fragend dreinblickenden Berichterstatterin, die den Ochsen als „perfekt“ befunden hatte. Sei’s drum – wenn er meint. Die heilige Familie, ein paar Schafe, Esel, Hirten und sogar die Könige aus dem Morgenland sind schon da, alle aus hellem Lindenholz mit ausdrucksstarken Mienen. Gut, dass er seine Figuren nicht bemalt. Die Maserung, die fein gesetzten Schnitte und Linien mit Schnitzmesser oder Hohleisen verleihen den Figuren ein plastisches Aussehen sowie eine einzigartige Authentizität.

Zunächst baue er den Stall, berichtet der rüstige Rentner. Nach dessen Größe orientierte sich dann die Größe der Figuren. Wie diese später aussehen, entscheide sich beim Schnitzen. „Das kann ich nicht vorhersagen.“ Das mache es so reizvoll, je nachdem wo Kreativität und Fingerfertigkeit ihn hinführten. Diese Fingerfertigkeit ist beeindruckend, legt er doch Wert auf kleinste Accessoires wie Hirtenstab, Geschenke oder Fellzeichnung.

Drei bis vier Stunden benötige er für eine Figur, drei bis vier Tage für die obligatorische Besetzung und je nach Wunsch könne die Krippe von Jahr zu Jahr Zuwachs bekommen. Ein paar Schafe, ein Hirte, ein Brunnen, ein Holzstapel, der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt.

Man spürt die Leidenschaft für diese Thematik und bekommt sie umgehend bestätigt. „Krippen sind mein Lieblingsmotiv, weil man sich so ausleben kann.“ Jede Figur sei anders. Und ja – lässt man sich auf diese ein, so erkennt man auf den zweiten oder dritten Blick, dass Josef aus der Baumwurzelkrippe völlig anders aussieht als jener im großen Stallgebäude, obwohl es stets um ein und dasselbe geht – die optische Darstellung des Weihnachtsgeschehens.

Gut erinnere er sich an sein erstes Werk, eine Krippe für seine Tochter. Damals, Anfang der 1990er Jahre habe er lediglich den Stall gebaut, die Figuren aus Plastik dazugekauft. Doch sein Faible für den Werkstoff Holz war geweckt. Infolgedessen belegte er einen Schnitzkurs in Mosbach, bei dem sich eindeutig sowohl Freude als auch Talent an diesem Hobby manifestierten und er seine Fertigkeiten schulte.

Stücke filigran gearbeitet

Nach und nach füllte sich seine Werkstatt mit Schnitzwerkzeug aller Art, Hobelbank, Drechselmaschine, Laub- oder Dekupiersäge und vielem mehr, so dass zu den Krippen auch Sterne, Tannenbäume oder akkurat und filigran gearbeitete Lichterbögen hinzukamen. Sogar die Dresdner Frauenkirche thront erhaben inmitten eines sanft beleuchteten Lichterbogens und unwillkürlich schweifen die Gedanken in die weihnachtlich geschmückte sächsische Landeshauptstadt mit ihrem berühmten Stollen.

Schnitzen sei für den ehemaligen Marathonläufer eine Beschäftigung für die kalte Jahreszeit, wenngleich er bei seinen regelmäßigen, ausgedehnten Spaziergängen im Wald immer wieder Ausschau nach Baumwurzeln halte. Überhaupt komme das Kirschbaum-, Walnussbaum- oder Lindenholz aus seinem eigenen Waldstück. Nachhaltiger geht’s kaum. Gleiches gelte selbstverständlich für die Gartenbänke, Truhen und vielseitigen Geschenkideen. Längst kommen Hofmanns Kreationen nicht nur im Verwandten- und Bekanntenkreis gut an. Seine Krippen zieren zu Weihnachten die Kirchen in Schwabhausen, Boxberg und Hohenstadt, erzählt der 83-Jährige stolz.

Gerne gehe er auf Adventsausstellungen und Weihnachtsmärkte und freue sich, wenn seine Werke Anklang fänden oder er dem ratlos Geschenksuchenden eine Idee offeriere. Außerdem führten die aus Holz geschaffenen Lebensumstände rund um die Geburt des kleinen Jesuskindes stets den eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes vor Augen. Daher ist die Krippe, neudeutsch ausgedrückt, ein absolutes Weihnachts-Must-Have für die stille, heilige Nacht und darüber hinaus für die ganze fröhliche, selige, gnadenbringende Weihnachtszeit.