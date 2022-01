Klassenzimmer in ein Versuchslabor verwandelt

Boxberg. Die Berufsorientierung nimmt in den Konzepten der Schulen großen Raum ein. Es sind vor allem Betriebsbesichtigungen, Praktika, Unterstützungsangebote zur Ausbildungsplatzsuche und die gemeinsame Arbeit- beziehungsweise Mitarbeit in Lehrwerkstätten, die das Bild einer gelungenen Arbeit in Hinblick auf berufliche Orientierung prägen. Die Realschule Boxberg geht hier seit einigen Jahren mit einem ausgeklügelten Projektkonzept noch einen Schritt weiter. Das Unterrichtsfach „Projekt“ lässt berufliche und schulische Bildung auf geschickte Art und Weise miteinander verschmelzen.

Hierzu erfolgt zunächst bei den Schülerinnen und Schülern eine Stärkenanalyse. Anhand dieser finden sich Projektgruppen auf dem sogenannten Marktplatz, um dann nach ihren Stärken ausgewählte Berufsfelder im Rahmen von praktischen Projekten zu erkunden. So entstehen Projektideen oder Aufträge, die in Kooperation mit Betrieben bearbeitet werden. Damit verwandelt sich das Klassenzimmer in ein Versuchslabor, „Makerspace“ (offene Werkstatt) oder auch Projektbüro. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Einblicke in Tätigkeiten und Betriebe, die eine „herkömmliche“ Schulbildung nicht leisten könnte. Gezielt geht es darum, nicht nur Wissen, sondern auch Handlungsfähigkeit und Lebenskompetenz anzubahnen.

Auch in diesem Projektzeitraum gab es wieder zahlreiche Angebote, die durch Kooperationen unterstützt wurden. Die Firma Adelmann Metallbau unterstütze eine Projektgruppe beim Bau eines Insektenhotels. Dabei waren handwerkliche und organisatorische Fähigkeiten gefragt. Zudem wurde der theoretische Hintergrund in Sachen Umwelt und Naturschutz ergründet. Die Projektgruppe „natürlich schön“ sensibilisierte Mitschülerinnen und Mitschüler für gefährliche Inhaltsstoffe in Kosmetikartikeln. Mit der Beratung einer Visagistin konnten an einem Erlebnisnachmittag Tipps zur natürlichen Pflege für jüngere Schüler weitergegeben werden.

Weiter gab es Kooperationen mit Kindergärten. Aufgrund der pandemischen Lage bereiteten die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel ansprechende Bastel- und Aktivitätsangebote für Kinder vor. Viele weitere tolle Ideen wie die Programmierung eines Roboters, die Gestaltung eines Bildes zur schulischen Zukunft Boxbergs sowie von Schmuck und Schriftzeichen oder die Renovierung der Palettenmöbel auf dem Pausenhof wurden von Schülern geplant und umgesetzt.

Der Vielfalt der beruflichen Interessen ist im Projektkonzept keine Grenze gesetzt. Nahezu jedes berufliche Feld kann mit einem Kooperationspartner erkundet werden, betonen die Verantwortlichen. Zur Umsetzung stehen den Schülern etwa der eigens eingerichtete Projektraum, die Technik-, EDV und naturwissenschaftlichen Räume der Schule zur Verfügung. Zudem können sie die Infrastruktur der Betriebe nutzen.

Für die Zukunft und den geplanten Umbau der Schule sollen weitreichende Möglichkeiten zur Vertiefung des Konzepts geschaffen werden, sodass die Realschule Boxberg dem Ruf der „Talentschule“ gerecht wird getreu dem Motto: „Seinen Weg machen mit der Realschule Boxberg – stark fürs Leben.“

Für Interessierte, insbesondere Eltern der derzeitigen Viertklässler, veranstalten die Realschul-Verantwortlichen am 26. Januar um 19 Uhr online einen Informationsabend. Über die Homepage der Schule (www.rsboxberg.de) besteht die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung einzuwählen.