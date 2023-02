Kirche „St. Kilian“ wiedereröffnet

Unterschüpf. Mit einem „Fest der Freude“ könnte man die Wiedereröffnung der renovierten Kirche St. Kilian Unterschüpf überschreiben. Die beiden Geistlichen Pater Bernard und Pater Mateusz zogen mit ihren Ministranten und der Musikband vom Pfarrhaus in die Kirche.

Dort warteten viele Gottesdienstbesucher auf sie, darunter Vertreter aus Politik, benachbarten Kirchen, Kollegen des Stiftungsrats, des Erzbischöflichen Bauamts der Verrechnungsstelle Walldürn, Mitglieder vom Bauausschuss und die am Umbau beteiligten Firmen.

Stiftungsratsvorsitzenden Dörthe Braun würdigte das große Engagement eines jeden Einzelnen, von der Planung bis zur Durchführung, im Besonderen der vielen Ehrenamtlichen. Die Rede war von einer reinen Umbauzeit von nur zehn Monaten. Stellvertretend vom Bauausschuss lobte Dörthe Braun insbesondere Winfried Maluck, der immer zur Stelle war und die Fäden in der Hand behielt.

Es sei ein glücklicher Moment gewesen, dass gerade in dieser Zeit die Orgel des Erzbischöflichen Studienheims verkauft wurde. So kam man von der Kirchenleitung her zu einer für sie passenden Orgel, die nach dem Einbau und der Intonation durch zwei Orgelbauer besonders wohltuende Klänge im Gotteshaus verwebt.

Diese neue Orgel kam am Sonntag zum ersten Mal zum Einsatz durch die Kantorin Ulrike Dürr, begleitet vom Kirchenchor, der Verstärkung aus Assamstadt bekommen hatte. Ihren Beitrag leisteten darüber hinaus auch vier junge Schüpfer Musiker.

Lesungen im Gottesdienst sprach Sabine Rieger. Die beiden Pater zelebrierten die Eucharistie und spendeten den Segen auch für die Orgel.

Zu guter Letzt zeigte und dokumentierte Architekt Bruno Blesch (Boxberg) die Umbaumaßnahmen vom Anfang bis zum Ende. Er glaubt, dass eine solch umfassende Renovierung bei den Gottesdienstbesuchern überaus wertgeschätzt wird.

Nach dem Schlussgebet waren alle Gottesdienstbesucher zu einem Stehempfang im Pfarrhaus willkommen.