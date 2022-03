Kindern und Jugendlichen Zeit für Bildung geben

Main-Tauber-Kreis. Kinder und Jugendliche haben stark in der Corona-Pandemie gelitten. Die Zahl psychischer Erkrankungen ist gestiegen. Die Gesundheitssituation aller Betroffenen stand im Mittelpunkt einer Sitzung des CDU-Bezirksfachausschuss für Bildung, Forschung und Wissenschaft. Professor Dr. Till Bärnighausen, Direktor des Heidelberger Instituts für globale Gesundheit und Professor, erläuterte die Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern. Ihm zufolge seien korrektes Sachwissen und Impfaufklärung zu Covid 19, vermittelt durch Entertainment-Videos mit den Maßnahmen, wichtig für die Reduktion der depressiven Symtomatik. Die Häufigkeit klinisch relevanter depressiver Symptome bei Kindern und Jugendlichen habe sich verdoppelt. Gleiches gelte für Angstsymptome. Die pandemische Lage wirke als Stressor auf die Menschen ein. Zugleich verweisen Untersuchungsergebnisse auf protektive Faktoren. So hätten Erwachsene mit Kindern im Vergleich zu kinderlosen Paaren weniger Angststörungen oder Depressionen, während jedoch empfundene Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen zu einer Erhöhung von Depression und Angststörungen führe. Eine Schlüsselfunktion habe die Kommunikation zu Covid. Während es zunächst wichtig gewesen sei zu informieren, wie man sich und andere schütze, sei nun die verständliche Kommunikation über die Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit der Maßnahmen bedeutend.

Dr. Thomas Riecke-Baulecke, Präsident des ZSL, und Dr. Helen Hertzsch, Geschäftsführerin des medizinisch-psychologischen Beirats des ZSL sowie Dr. Anne Henchen, Vertreterin des schulpsychologischen Dienstes, erläuterten, dass ein Viertel der Kinder große Probleme in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung zeige. Besonders werde beklagt, dass die für ihre Persönlichkeitsentwicklung wesentlichen Bedingungen, nämlich Autonomieerleben, Kompetenzerfahrung und soziale Eingebundenheit, bei vielen Kindern nicht hinreichend eingelöst seien. Von Seiten des ZSL werde auf seine vielfältigen Unterstützungs- und Beratungsangebote sowie Förderprojekte informiert, die von Experten zu verschiedenen Themen als Handreichungen, Online-Impulsvorträge, Checklisten usw. erarbeitet worden und abrufbar seien. Die Vulnerabilität von Kindern und Jugendlichen, so Professor Dr. Edeltraud Röbe, sei durch die Folgen der Pandemie deutlich geworden. Zurückverweisung und soziale Isolierung in Elternhäusern und Familienwelten führe zu einem Mangel an sozialer und emotionaler Energie. Kinder und Jugendliche bräuchten Verantwortungsgemeinschaften, die sich um Bildung und Erziehung der nachwachsenden Generation kümmerten. Dies sei eine Anforderung an Schule, Eltern, Vereine und Gesellschaft. „Menschen brauchen Menschen, um menschlich zu werden“, so Dr. Renate Heinisch, Vorsitzende des Bezirksfachausschusses.

