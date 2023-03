Kinder sammelten Erfahrungen mit allen Sinnen

Schweigern. Einen ganz besonderen Tag durften die Kinder des Evangelischen Kindergartens Pusteblume erleben, als sich ihre Räumlichkeiten in Schweigern in verschiedene Themenwelten verwandelten. Die Kindergartenkinder konnten über einen Vormittag lang in drei unterschiedlichen Workshops vielfältige Erfahrungen mit allen Sinnen machen und viel Neues entdecken. Dabei rollierten sie zwischen unterschiedlichen Räumen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der ersten Themenwelt wartete ein farbenfroher Bewegungsparcours auf die Kinder. Noppen oder Erhebungen auf dem sogenannten Regenbogenweg schulten die Sinne und unterschiedliche Höhen zum Hinauf- und Hinabsteigen förderten neben Balance und Körperwahrnehmung auch den Gleichgewichtssinn. Es machte den Kindern riesigen Spaß sich mit verschiedenen Lauf- und Krabbelarten über die bunten „Schlangen“, wie die Kinder den Parcours nannten, zu bewegen.

Um das Kreativsein ging es in einer weiteren Themenwelt, die das Bauen und Konstruieren in den Fokus nahm. Das Hantieren mit bunten Schrägstapler- Bausteinen machte den Kindern nicht nur Spaß, sondern förderte Geschicklichkeit sowie räumliches Denken.

Mehr zum Thema Lernort Natur Viel über Wildtiere gelernt Mehr erfahren

Beim Bauen in die Höhe oder in die Länge oder beim Bauen von schrägen und geraden Bauwerken experimentierten die Kinder spielerisch mit Statik und Schwerkraft. Unterschiedliche Formen und Farben ermöglichten viele verschiedene Spielvarianten und ergaben ein tolles optisches Ergebnis.

Das Highlight des Vormittags war die Themenwelt „Bunte Zauberschatten“, in dem die Kinder dem Phänomen Schatten auf den Grund gingen und erste physikalische Erfahrungen mit dem Thema Licht machten. Sie entdecken, dass Schatten ganz bunte Farben haben können, dass sie riesengroß und auch winzig klein werden können, dass sie in verschiedene Richtungen zeigen und sich bewegen können. Fast wie Zauberei. Die Kinder hatten große Freude daran, eigene Schattenbilder mit ihren Händen abzubilden, Tierschattenbilder zu entdecken oder die kleine Figur „Fridolin“ wachsen und schrumpfen zu lassen. Besonders stolz waren die Kinder auf ihre Urkunden, die ihnen nach dem Workshop den Titel „Zauberschattenmeister“ bescheinigten.

Dieser erfahrungsreiche Tag bleibt allen Kindergartenkindern sicherlich lange in Erinnerung. Um solche Highlights im Kindergartenjahr möglich zu machen, benötigt es neben dem Engagement der Erzieherinnen und Erzieher, die den Tag in Zusammenarbeit mit einem Spielzeughersteller planten und durchführten, natürlich auch finanzielle Mittel. Der Förderverein des Evangelischen Kindergartens Pusteblume sponsorte diesen besonderen Tag für die Kinder. kita